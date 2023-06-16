شيخ الصيادين: ميناء رشيد فاتحة خير.. والرئيس السيسى يولى اهتمامًا كبيرًا بنا
أكد أحمد حميدة، شيخ الصيادين بمدينة رشيد، أن الميناء الموجود بين رشيد وبرج رشيد، سيكون فاتحة خير على أهالي المدينة وبوغاز رشيد الذي يضم البحيرة وكفرالشيخ.
وقال "حميدة"، خلال لقائه عبر القناة "الأولى": "إذا تواجد الميناء وجدت مصلحة لأهل البلد، وبناءً عليه، نجد التنمية العمرانية بشكل عام في بوغاز، اسم الصيادين أصبح يُذكر ويتردد بفضل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يحرص على توفير الخدمات اللازمة للمواطنين خاصة الصيادين".
وأكد شيخ الصيادين بمدينة رشيد، أنه كان لا يوجد اهتمام بفئة الصيادين خلال العقود السابقة، ولكن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يولي اهتمامًا كبيرًا بتلك الفئة.
وواصل، إذ إنه من فترة لأخرى برئيس الهيئة من أجل النهوض بقطاع الصيد وتوفير كل مسلتزمات الصيادين، وهذا ما نلمسه على أرض الواقع فعليًا، مشيرًا إلى أن الميناء خير لنا.