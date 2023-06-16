الجمعة 16 يونيو 2023
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شيخ الصيادين: ميناء رشيد فاتحة خير.. والرئيس ‏السيسى يولى اهتمامًا كبيرًا بنا

جريدة الدستور

أكد أحمد حميدة، شيخ الصيادين بمدينة رشيد، أن الميناء الموجود بين ‏رشيد وبرج رشيد، سيكون فاتحة خير على أهالي المدينة وبوغاز رشيد الذي يضم البحيرة وكفرالشيخ.

وقال "حميدة"، خلال لقائه عبر القناة "الأولى": "إذا تواجد ‏الميناء وجدت مصلحة لأهل البلد، وبناءً عليه، نجد التنمية العمرانية بشكل عام في ‏بوغاز، اسم الصيادين أصبح يُذكر ويتردد بفضل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي ‏يحرص على توفير الخدمات اللازمة للمواطنين خاصة الصيادين".‏

وأكد شيخ الصيادين بمدينة رشيد، أنه كان لا يوجد اهتمام بفئة الصيادين خلال العقود السابقة، ولكن الرئيس ‏عبدالفتاح السيسي، يولي اهتمامًا كبيرًا بتلك الفئة.

وواصل، إذ إنه من فترة لأخرى برئيس ‏الهيئة من أجل النهوض بقطاع الصيد وتوفير كل مسلتزمات الصيادين، وهذا ما ‏نلمسه على أرض الواقع فعليًا، مشيرًا إلى أن الميناء خير لنا.‏

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