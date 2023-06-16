الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"صورة نادرة" تحسم جدل "العفاريت" بعد 33 عامًا

جريدة الدستور

"بلية ولا لوزة"، جملة خطفت عقول جيل التسعينيات، لمعرفة هوية ابنة الفنانة مديحة كامل في أحداث فيلم "العفاريت"، وإلى الآن ورغم كشف الحقيقة عام 2020، إلا أن التساؤل عاد من جديد.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنانة مديحة كامل وهي تحمل "يافطة" مكتوب عليها "بنتي هى بلية"، لتحسم الجدل على ذلك التساؤل الذي ظل يراود عقول الجماهير منذ عام 1990 وهو عام إنتاج فيلم "العفاريت".

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وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تلك الصورة المنتشرةـ إذ انقسم لفريقين أحدهما تأكد من توقعاته، والآخر خابت توقعاته، حيث كانت المؤشرات تتجه ناحية "لوزة" تلك الفتاة المهذبة.

 

مقطع فيديو في عام 2020

أثار فيديو بثته ابنة الفنان عماد محرم، وهو أحد أبطال فيلم "العفاريت"، جدلًا واسعًا في عام 2020، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة بعد تأكيد الفنان عماد محرم أن ابنة الفنانة مديحة كامل هى "بلية".

رد ماجدة خيرالله

الأمر الذي لم تتغاض عنه الكاتبة ماجدة خير الله، مهاجمة فيه الفنان عماد محرم، قائلة: "حين كتبت مكنتش عايزة أدخل في الحكاية البايخة دي؟، لكن أحب أقول إن الأستاذ عماد محرم مايعرفش حاجة عن موضوع الأطفال في فيلم العفاريت، واللي قاله وأعلنه هجص، ده جه صور تلات أربع أيام وروح!، ومحدش من طقم الفيلم يعرف مين بنت مديحة كامل، وبلاش هبل وادعاء وبحث عن دور، وإكسكلوسيف وعبط".

حمدي الوزير: ولا واحدة فيهم 

كشف الفنان حمدي الوزير، من خلال لقائه مع الفنانة الإعلامية إسعاد يونس، في مارس 2021، عن الحقيقة التي يبحث عنها الجماهير ومحبو فيلم "العفاريت"، ومن هي ابنة مديحة كامل.. بلية أم لوزة؟.

وأكد الوزير أن ولا بلية ولا لوزة ابنة الفنانة مديحة كامل، ولكن المخرج أراد أن يجعل النهاية مفتوحة وهو نوع فني يعتمد على التفاعل مع الجمهور، وهو الأمر الذي حدث فعلًا على مدار كل الأعوام الماضية، مرددًا: "ولا واحدة فيهم، ولا بلية ولا لوزة كانت بنت مديحة كامل، لكن المخرج ساب الخط مفتوح وده نوع من أنواع الفن إنك تسيب الناس تفكر".

فيلم العفاريت 

يذكر أن فيلم "العفاريت" من إنتاج عام 1990. بطولة الفنانين عمرو دياب ومديحة كامل وحمدى الوزير وعماد محرم، وتدور أحداث الفيلم عن اختطاف طفلة من والدتها بغرض الانتقام، حيث تلتقى الطفلة بالفنان عمرو دياب فيساعدها حتى تعود لوالدتها.

بلية لوزة العفاريت فيلم العفاريت بلية ولا لوزة

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