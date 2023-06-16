الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نائب محافظ البحيرة تستعرض تأثير المشروعات القومية على حياة مواطنى المحافظة

الدكتورة نهال بلبع
الدكتورة نهال بلبع

استعرضت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، تأثير المشروعات القومية على حياة المواطنين في البحيرة، مؤكداً أنها عملت على نهج مشاركة ‏المجتمع فيما يخص الخطط الاستثمارية منذ بداية تكليفها بالمنصب.

وقالت بلبع خلال لقائها عبر القناة الأولى، اليوم الجمعة، أنه لابد ‏أن يشعر المواطن بكون أنه يستفيد من تلك الخطط، فعلى سبيل المثال رشيد ‏نجدها تضم أحد فرعي النيل وما عليه من صناعات مثل صيد الأسماك وتعليبه ‏وتمليحه، لافتة أنه تم تطوير مستشفى رشيد العام خلال عام 2019 و2021 من أجل خدمة أهالي ‏محافظتي البحيرة وكفر الشيخ.

وأضافت أن المستشفى يستقبل ما يقرب 1100 مواطن ‏يوميا ما بين حالات طارئة وأخرى غير طارئة.‏

وفيما يخص المدن الجديدة، قالت بلبع، إنه يجري إنشاء مدينة جديدة على غرار مدن العلمين والقاهرة الجديدة ‏وأكتوبر في مدينة رشيد بناء على تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، باسم رشيد الجديدة.

وأكدت أن المدينة ستُقام على مساحة 3100 فدان، وتتبع هيئة المجتمعات ‏العمرانية شمال النيل، مشيرة إلى أن المدينة تطل على البحر المتوسط وتضم جامعة رشيد الجديدة.

ونوهت أنه تم الانتهاء من بناء 3 كليات من أصل 11 ‏كلية، فضلا عن ضمها مشروع بشائر الخير 4 التي تقوم بتنفيذه الهيئة الهندسية ‏للقوات المسلحة إلى جانب مشروع إسكان اجتماعي.‏

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