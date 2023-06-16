الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

9 سنوات إنجازات.. مجمع الصناعات يوفر فرص عمل للشباب ببني سويف

ديوان عام المحافظة
ديوان عام المحافظة

حظيت محافظة بني سويف خلال الـ 9 سنوات الماضية باهتمام كبير بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد، واهتمامه بالتنمية نحو صعيد مصر، حيث كان للمحافظة عدد كبير من المشروعات القومية والخدمية والتنموية.

وتستعرض «الدستور» خلال حلقة يومية أهم تلك المشروعات داخل بني سويف، ومنها مشروع مجمع الصناعات المتوسطة والصغيرة بمنطقة بياض العرب شرق النيل، حيث يعد واحداً من ثلاثة عشر مجمعا صناعيا وجه بإنشائها الرئيس عبد الفتاح السيسي داخل 12 محافظة، ويهدف دعم وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتطورة ولتوفير فرص عمل للشباب، بهدف تعزيز مساهمة القطاع فى النهوض بالصناعة الوطنية ودفع عجلة التنمية والإنتاج، وتعزيز قدرته على توفير مزيد من فرص العمل للشباب.

المشروع المقام على مساحة 70 فدانًا يضم 266 وحدة صناعية موزعة على 20 هنجرًا، بمساحات متفاوتة، مخصصة للاستخدام في إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، تشمل أنشطة غذائية، وكيماوية، وهندسية فضلا عن تفقده لمكونات المجمع وأقسامه الإدارية التي تتضمن  مبان خدمية وإدارية، وبنك، منافذ بيع ومبنى للمعارض، بهدف التسويق لمنتجات المجمع الصناعي.

ويأتي المشروع ضمن مشروع البرنامج الرئاسي الذى يهدف لتوفير أكثر من 4 آلاف مصنع جديد لكافة القطاعات الاقتصادية، تشمل الغزل والنسيج والكيماويات والصناعات الغذائية وغيرها، وبلغت تكلفة المجمع 856 مليون و62 ألف جنيه ليعد من أهم الصروح الصناعية لدعم المشروعات الصغيرة ويستهدف توفير منشات صناعية مرخصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص العمل اللائقة والمنتجة للشباب، وتعزيز مساهمة القطاع في النهوض بالصناعة الوطنية ودفع عجلة التنمية والإنتاج، وتعزيز قدرته على توفير مزيد من فرص العمل للشباب.

وطرحت المحافظة المجمع لأصحاب المشروعات الصغيرة، وصغار المستثمرين من الشباب، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لتشغيل الشباب ودعم المشروعات الصغيرة وتعزيز مناخ الاستثمار، حيث تم فتح باب الحجز لوحدات المجمع الصناعي وعددها 266 وحدة صناعية بمساحات متفاوتة موزعة بواقع 110 وحدة بمساحة 432 متراً للوحدة الواحدة، و 82 وحدة مساحة الوحدة الواحدة 648 متراً.
 

المشروعات القومية والخدمية والتنموية بني سويف بياض العرب دعم المشروعات الصغيرة قطاع المشروعات الصغيرة مجمع الصناعات المتوسطة والصغيرة مبادرة الرئاسية

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