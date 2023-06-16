الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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فى رشيد.. البحيرة تكثف جهودها للانتهاء من أول ميناء متكامل للصيد بمصر

ميناء متكامل للصيد
ميناء متكامل للصيد

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان «ميناء رشيد.. أول ميناء متكامل للصيد في مصر»، والذي يعد الأول من نوعه ضمن المشروع القومي لتنمية وتطوير مدينة رشيد، والذي وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي لوضع رشيد على خارطة السياحة العالمية وتطويرها وتنميتها بشكل يليق بتاريخها العريق. 

وقال التقرير إن الأجهزة التنفيذية لمحافظة البحيرة تكثف جهودها للانتهاء من إنشاء أول ميناء للصيد بمنطقة رشيد على مساحة 48 ألف متر بتكلفة تقديرية بلغت 600 مليون جنيه. 

وكشف التقرير أن ميناء رشيد مقام على 48 ألف متر مسطح، و14 مبنى رئيسًا في الميناء ما بين ورش صيانة ومبانٍ إدارية وأكثر من مصنع، وسيوفر 4 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة مع بداية تشغيل الميناء بشكل كامل، كما أنه جرى الانتهاء من 75% من الإنشاءات، وخلال شهرين أو 3 أشهر سيبدأ التشغيل التجريبي للميناء.

 

 

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