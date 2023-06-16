الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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قوافل طبية تجوب كوم حمادة فى البحيرة (فيديو)

قوافل طبية
قوافل طبية

أطلقت الدولة عددًا من المبادرات والقوافل اليومية في مجالات الصحة والطب ووحدة السكان وتكافؤ الفرص، على مستوى المحافظات، لدعم المواطن البسيط وتقديم له خدمات على أعلى مستوى. 

واستعرض برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى تقريرًا تلفزيونيًا عن المشروعات في مركز كوم حمادة، بعنوان «داخل أهم المشروعات بمركز كوم حمادة»، وذكر التقرير، أن مركز كوم حمادة شهد طفرة غير عادية على مستوى الإنجازات والمشروعات في الآونة الأخيرة أيضًا.

وأضاف التقرير: “منها كوبري محور وسط الدلتا وعدة كباري بديلة للمعديات بسبب غرق معدية منذ أكثر من 3 سنوات، وكانت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعمل بديل لهذه المعديات وإنشاء كباري على مستوى عال جدًا، فضلًا عن أنه جار إنشاء الكباري، وحاليًا يوجد مستشفى كوم حمادة ومحطات صرف على أعلى مستوى، وهناك الكثير من الترع التي تم تبطينها مثل الحمراوية”. 

 

 

 

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