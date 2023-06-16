مصر تشارك فى اجتماع لجنة الدراسات 5 التابعة للاتحاد الدولى للاتصالات

تُشارك مصر مُمثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في اجتماع لجنة الدراسات 5 (المجالات الكهرومغناطيسية والبيئة والعمل المناخي والرقمنة المستدامة والاقتصاد الدائري) التابعة لقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات، المنعقد في الفترة من 13 إلى 23 يونيو بمقر المعهد الأوروبي لمعايير الاتصالات في صوفيا أنتيبوليس، فرنسا.

- مناقشة لكفاءة البيئية للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة

ويناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات، منها تقرير الاجتماع الأخير للجنة الدراسات 5، والنقاط البارزة للاجتماعين الثاني والثالث للفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات، والأعمال التحضيرية للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لعام 2024. هذا بالإضافة إلى متابعة أعمال الأفرقة الإقليمية التابعة للجنة الدراسات 5 لقطاع تقييس الاتصالات، منها الفريق الإقليمي لأفريقيا والفريق الإقليمي للمنطقة العربية، وتقديم معلومات حول الفريق المتخصص المعني بالكفاءة البيئية للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة الأخرى، وأيضًا الفريق المتخصص المعني بالميتافيرس – فريق العمل 8: الاستدامة وإمكانية النفاذ والشمول، مع تركيز خاص على الفريق التقني المعني بالاستدامة.



كما يسلط الاجتماع الضوء على عددٍ من ورش العمل والدورات التدريبية والمنتديات التي تهم لجنة الدراسات 5، منها الجلسة 8، مراعاة البيئة مع التحول الرقمي، التي انعقدت ضمن فعاليات الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات، التي استضافتها مصر في الفترة من 5 إلى 8 يونيو بمدينة شرم الشيخ.



جدير بالذكر أن مصر تؤدي دورًا بارزًا في لجنة الدراسات 5، إذ تشغل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منصب نائب رئيس اللجنة، ونائب رئيس فرقة العمل 5/2 حول الكفاءة البيئية والمخلفات الإلكترونية ونظم التدوير وشبكات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المستدامة، ومقرر مشارك للمسألة 7 حول المخلفات الإلكترونية والاقتصاد الدائري وإدارة سلاسل الإمداد المستدامة، ومدرب للأعضاء الجدد حول قواعد وإرشادات نظام العمل بقطاع التقييس، وعضو فريق الإدارة، ومقرر مشارك لفريق العمل 8: الاستدامة وإمكانية النفاذ والشمول، التابع للفريق المتخصص المعني بالميتافيرس.