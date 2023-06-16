الجمعة 16 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مصر تشارك فى اجتماع لجنة الدراسات 5 التابعة للاتحاد الدولى للاتصالات

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

تُشارك مصر مُمثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في اجتماع لجنة الدراسات 5 (المجالات الكهرومغناطيسية والبيئة والعمل المناخي والرقمنة المستدامة والاقتصاد الدائري) التابعة لقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات، المنعقد في الفترة من 13 إلى 23 يونيو بمقر المعهد الأوروبي لمعايير الاتصالات في صوفيا أنتيبوليس، فرنسا.

- مناقشة لكفاءة البيئية للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة

 ويناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات، منها تقرير الاجتماع الأخير للجنة الدراسات 5، والنقاط البارزة للاجتماعين الثاني والثالث للفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات، والأعمال التحضيرية للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لعام 2024. هذا بالإضافة إلى متابعة أعمال الأفرقة الإقليمية التابعة للجنة الدراسات 5 لقطاع تقييس الاتصالات، منها الفريق الإقليمي لأفريقيا والفريق الإقليمي للمنطقة العربية، وتقديم معلومات حول الفريق المتخصص المعني بالكفاءة البيئية للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة الأخرى، وأيضًا الفريق المتخصص المعني بالميتافيرس – فريق العمل 8: الاستدامة وإمكانية النفاذ والشمول، مع تركيز خاص على الفريق التقني المعني بالاستدامة.

كما يسلط الاجتماع الضوء على عددٍ من ورش العمل والدورات التدريبية والمنتديات التي تهم لجنة الدراسات 5، منها الجلسة 8، مراعاة البيئة مع التحول الرقمي، التي انعقدت ضمن فعاليات الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات، التي استضافتها مصر في الفترة من 5 إلى 8 يونيو بمدينة شرم الشيخ.

جدير بالذكر أن مصر تؤدي دورًا بارزًا في لجنة الدراسات 5، إذ تشغل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منصب نائب رئيس اللجنة، ونائب رئيس فرقة العمل 5/2 حول الكفاءة البيئية والمخلفات الإلكترونية ونظم التدوير وشبكات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المستدامة، ومقرر مشارك للمسألة 7 حول المخلفات الإلكترونية والاقتصاد الدائري وإدارة سلاسل الإمداد المستدامة، ومدرب للأعضاء الجدد حول قواعد وإرشادات نظام العمل بقطاع التقييس، وعضو فريق الإدارة، ومقرر مشارك لفريق العمل 8: الاستدامة وإمكانية النفاذ والشمول، التابع للفريق المتخصص المعني بالميتافيرس.

الأكثر قراءة

"المحاكمات في أسبوع".. تأجيل استئناف مرتضى منصور في سب الخطيب

بدعم 250 ألف جنيه من "التنمية المستدامة".. تشغيل معمل المكافحة الحيوية بسيوة

مصرع 3 وإصابة 100 آخرين جراء إعصار تورنادو فى تكساس الأمريكية

انطلاق أكبر ماراثون لـ"الإسكيت" فى الشرق الأوسط ببورسعيد

المسجد النبوى الشريف.. روضة من الجنة يقصدها ضيوف الرحمن

إقبال كثيف على منافذ "كلنا واحد" خلال المرحلة الـ23 بالمحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

5 يونيو «2-3»

وائل لطفي

حدث فى برج العرب

ماجد حبته

تحيا مصر وتجارة الترانزيت

أحمد الصغير

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (2)

بيريهان الفحام

لسنا ملائكة ولا تجعلونا أبناء إبليس

مدحت بشاى

الإعلام العلمى فى زمن الذكاء الاصطناعى

عبد الرحيم طايع

المشهد الأدبى والجوائز

محاسن السنوسي

ليبيا الغائبة عن أحضان العرب

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل تجريف أراضى الفلسطينيين جنوب قلقيلية

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى