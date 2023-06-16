الجمعة 16 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"زراعة الشيوخ" تناقش اقتراحات برغبة حول استيراد وبيع حبوب الغلة الأحد

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

تعقد لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، اجتماعا يوم الأحد المقبل،  تناقش خلاله الاقتراح برغبة المقدم من النائبين نصيف حفناوي و حسين خضير بشأن استيراد وبيع حبوب الغلة التي يستخدمها الفلاحين في حفظ الغلال والأرز من السوس.

ويعقد الاجتماع بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الصحة والسكان، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، وبحضور  المسئولين عن وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والصحة والسكان، والتنمية.

و تستعرض اللجنة خلال اجتماعاتها تقرير اللجنة المعد عن ثلاثة اقتراحات برغبة مقدمة من  النائبة سماء سليمان، بشأن الاستفادة من منظومة الزراعة الذكية لتوفير المياه المستخدمة في الزراعة التي استحدثتها الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء للتكيف مع التغير المناخي.

 وبشأن الاستفادة من منظومة إدارة مياه الآبار التي استحدثتها الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء للتكيف مع التغير المناخي، و بشأن الاستفادة من منظومة الري الذكي لتوفير ثلث المياه المستخدمة في زراعة الأرز التي استحدثتها الهيئة القومية للاستشعار عن البعد وعلوم الفضاء للتكيف مع التغير المناخي. 

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