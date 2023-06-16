الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"صباح الخير يا مصر" يرصد أهم المشروعات القومية في مدينة رشيد

مدينة رشيد
مدينة رشيد

حظت محافظة البحيرة بنصيب الأسد، من المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة في مختلف المجالات، سواء بنية تحتية أو إعمار، خاصة مبادرة حياة كريمة.

وخصص برنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى فقرة خاصة للحديث عن مشروعات حياة كريمة بمحافظة البحيرة، بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء الماضي"، وكشف التقرير عن ردود أفعال المواطنين حول المشروعات الجديدة التي تمت في المحافظة، معبرين عن فخرهم وسعادتهم برؤية البحيرة في شكل جديد.

كما تحدث التقرير، أيضاً عن مدينة رشيد الجديدة التي نفذتها الدولة وفقاً للمعايير العالمية، مشيراً إلي أنها تتضمن مشروعات سكنية، وتنفيذ مناطق سياحية، وأن الدولة لديها خطة للتطوير.

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