ثمار مشروعات "حياة كريمة" فى البحيرة (فيديو)

استعرض برنامج صباح الخير يا مصر، المُذاع على القناة الأولى، تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان "ثمار مشروعات حياة كريمة في محافظة البحيرة".

وتناول التقرير، زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى محافظة البحيرة، وخاصة إلى قرية "الأبعادية" لافتتاح عدد من المشروعات القومية، مؤكدًا أن مشروعات "حياة كريمة" غيّرت حياة المواطنين إلى الأفضل.

وكشفت إحدى المسئولات في مبادرة "حياة كريمة"، عن المشروعات التي قامت بها المبادرة في المحافظة خاصة في "الأبعادية"، موضحة أنه تم تنفيذ مجمع الخدمات الزراعية، وتطوير الترع، فضلًا عن عمل وحدة شئون اجتماعية بقرية الأبعادية، وتطوير مدرستين.

كما أكدت أنه ضمن مشروع التطوير الذي شهدته القرية، تم تنفيذ ملعب كرة قدم، ووحدتيّ إطفاء وإسعاف، ومكتبة من أجل تثقيف الأطفال والشباب، وكذلك تطوير مركز الشباب بقرية الأبعادية، وبالإضافة إلى مركز تكنولوجي بمركز بدر بالبحيرة.