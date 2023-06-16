الجمعة 16 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ثمار مشروعات "حياة كريمة" فى البحيرة (فيديو)

مشروعات حياة كريمة
مشروعات "حياة كريمة"

استعرض برنامج صباح الخير يا مصر، المُذاع على القناة الأولى، تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان "ثمار مشروعات حياة كريمة في محافظة البحيرة".

وتناول التقرير، زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى محافظة البحيرة، وخاصة إلى قرية "الأبعادية" لافتتاح عدد من المشروعات القومية، مؤكدًا أن مشروعات "حياة كريمة" غيّرت حياة المواطنين إلى الأفضل.

وكشفت إحدى المسئولات في مبادرة "حياة كريمة"، عن المشروعات التي قامت بها المبادرة في المحافظة خاصة في "الأبعادية"، موضحة أنه تم تنفيذ مجمع الخدمات الزراعية، وتطوير الترع، فضلًا عن عمل وحدة شئون اجتماعية بقرية الأبعادية، وتطوير مدرستين.

كما أكدت أنه ضمن مشروع التطوير الذي شهدته القرية، تم تنفيذ ملعب كرة قدم، ووحدتيّ إطفاء وإسعاف، ومكتبة من أجل تثقيف الأطفال والشباب، وكذلك تطوير مركز الشباب بقرية الأبعادية، وبالإضافة إلى مركز تكنولوجي بمركز بدر بالبحيرة.

الأكثر قراءة

أخبار فاتتك|محمد محمود عبدالعزيز يشكر الرئيس السيسي.. وعمرو سعد يروج لـ"الغربان"

تصريحات الرئيس السيسي في افتتاح محطة «تحيا مصر» بميناء الإسكندرية تتصدر صحف اليوم

"اليسر".. الدولة تحل مشكلة نقص المياه بإنشاء أكبر محطة تحلية بالشرق الأوسط بالغردقة

تقرير دولي يرشح قصر عابدين ضمن أفضل مباني سياحية شهيرة في العالم

ضبط مخالفات تموينية في حملة مكبرة بالغربية

إقبال كثيف على منافذ "كلنا واحد" خلال المرحلة الـ23 بالمحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

5 يونيو «2-3»

وائل لطفي

حدث فى برج العرب

ماجد حبته

تحيا مصر وتجارة الترانزيت

أحمد الصغير

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (2)

بيريهان الفحام

لسنا ملائكة ولا تجعلونا أبناء إبليس

مدحت بشاى

الإعلام العلمى فى زمن الذكاء الاصطناعى

عبد الرحيم طايع

المشهد الأدبى والجوائز

محاسن السنوسي

ليبيا الغائبة عن أحضان العرب

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل تجريف أراضى الفلسطينيين جنوب قلقيلية

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى