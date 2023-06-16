الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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على جمعة لـ "الشاهد": راجعت "مرسى" في حكم أحداث بورسعيد.. فقال لى: استنى شوية

على جمعة
على جمعة

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه شعر بالخوف على البلد من "حمامات الدماء" بعد وصول الإخوان للحكم، متابعا: “أيقنت بأننا بدأنا مرحلة صعبة، سيكون بها حمام غير مسبوق في الدم، لأن الإخوان سيقتلون كل من ليس معهم”.

وأضاف علي جمعة، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news: “حدثت أشياء مخزية في الحقيقة، وقد كنت في الافتاء عندما حدثت مجزرة بورسعيد في فبراير 2012 الخاصة بالكرة، والتي حكم فيها بعد تولي الإخوان الحكم، وجائتني في دار الإفتاء للتصديق، كان شكلها غريبًا وحولها علامات استفهام، فاتصلت بمرسي رحمه الله، وقولت له يا ريس فيه حاجة غريبة، أنا لا أعرف ماذا أفعل فيها، هذه الحادثة ليست طبيعية وليست متسقة في الكلام ولا في الأحكام، فقالي استنى عليا شوية، لأنه لا يعرف شيء حول هذه المسألة، وأنا لا يجوز أن أعطلها أكثر من 10 أيام لأن القاضي سيحكم”.

وتابع: “كل هذه المواقف كانت تؤكد لي بأن الإخوان لن تنفع في إدارة الحكم، وبالتالي كان انطباعي الأول بعد إعلان فوز مرسي بتولي رئاسة مصر هو انطباع سيئ للغاية، شعرت بالهم والغم لأن البلد على شفا حرب أهلية، ومصر لم تعرف الحرب الأهلية في تاريخها لكنها كانت على وشك الانخراط في حرب أهلية بسبب الإخوان، والحرب الأهلية ستكون قاسية جدًا في مصر لو لم يتدخل الجيش، ومتى تدخل الجيش سيكون الشعب معه، وبالتالي فإن الإخوان لا يعرفون كل هذه الحقائق لا التاريخ ولا الجغرافيا ولا الواقع”.

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