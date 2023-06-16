الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

على معلول: عشت أسبوع صعب قبل التتويج الأفريقى.. وحان وقت حسم الدورى

علي معلول
علي معلول

أبدى علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته الشديدة بتحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخه.

وفرض الأهلي التعادل الإيجابي على الوداد بهدف لكل فريق في الدار البيضاء، ليتوج المارد الأحمر باللقب مستفيدًا بانتصار ذهابًا بهدفين لهدف.

ونشر معلول عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي قائلاً: "بطولة غالية فزنا بها بعد تعب ومجهود كبير، روح الفريق والإصرار ودعم الجمهور الدائم كان أسباب رئيسية في حصد اللقب، وإن شاء الله نكون متواجدين على منصات التتويج دائما".

وأضاف ظهير الأهلي: "على الرغم أنني عشت أسبوع صعب عقب مباراة الذهاب لكن بإصرار اللاعبين وعزيمتهم تمكننا من تحقيق البطولة الأغلى لنا وللجمهور".

وأتم الدولي التونسي:"بالنهاية الحمدلله ومبروك لجماهير النادي الأهلي، الآن علينا أن نطوي هذه الصفحة وحان وقت حسم الدوري الذي سنركز عليه لنحسمه في أقرب وقت ممكن والقادم أفضل إن شاء الله".

على معلول دورى ابطال افريقيا الدورى المصرى الاهلى

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