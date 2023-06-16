على جمعة لـ "الشاهد": لم أتوقع وصول الإخوان للحكم لأنهم ليسوا رجال دولة

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، لم أتوقع أبدًا أن يصل الإخوان إلى الحكم في يوم من الأيام.

وأضاف جمعة خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، كان يوجد الكثير المتعاونون مع الأمريكان الذين يعرفون بأن الأمريكان يقفون مع الإخوان كورقة يلعبون بها لتحقيق مصالحهم في المنطقة وعبر التاريخ، وبالتالي لم أتصور أبدًا أن يعرف الإخوان شيء لأني كنت مدركًا للخصال التي بهم، بأنهم ليسوا رجال دولة، ولا يعرفون أن يقودوا دولة.

عن برنامج “الشاهد”

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

يُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتى 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.