على جمعة لـ"الشاهد": رفضت الدعاء على الإخوان خلال عملى مفتيًا للجمهورية

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن إعلامي شهير في أحد البرامج التليفزيونية، طلب منه الدعاء على الإخوان المسلمين، وذلك خلال عام 2007، متابعًا: “فرفضت الدعاء على الإخوان خلال عملي مفتيًا للجمهورية لأني كنت حكمًا ولست خصمًا، الشعب والإخوان يأتون لي حتى أحكم بينهم وأبين لهم من على خطأ”.

وأضاف الدكتور علي جمعة، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن الإخوان أعداء الشعب المصري، والشعب المصري عدو للإخوان، وموقفي كان واضحا تمامًا حيث كنت لا أتدخل كطرف في النزاع مع أحد.

عن برنامج “الشاهد”

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

يُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتى 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.