الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روسيا: التهدئة فى أوكرانيا غير متوقعة حاليًا

دميترى مدفيديف
دميترى مدفيديف

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسى، دميترى مدفيديف أن التهدئة في أوكرانيا غير متوقعة حاليا، وقال مدفيديف -في اجتماع لمجموعة العمل حول الرقابة على صناعة الأسلحة في مقاطعة تولا الروسية حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية، إن "الهدوء ليس متوقعا حتى الآن، إذا لفتم الانتباه فإن الأمين العام لحلف /الناتو/ ينس ستولتنبرج، قال أمس إنهم سينظرون فى قمة الحلف القادمة في مسألة إعطاء إشارة قوية حول انضمام أوكرانيا إلى /الناتو/ بعد انتهاء الأعمال القتالية، ما الذي يمكن قوله حول ذلك".

من ناحية أخرى، قال ميخائيل بودولياك، مستشار الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى، إن الصراع فى أوكرانيا سينتهى قبل عام 2024، بحسب وسائل إعلام أوكرانية.

 

وأضاف بودولياك، فى مقابلة تلفزيونية: "الحرب ستنتهى على الأرجح فى وقت مبكر من عام 2024… دعونا ننتظر نتائج قواتنا المسلحة، والتى ستعطينا هذه النتائج، وبعد ذلك سنبدأ التخطيط".

 

وبدأ الهجوم الأوكرانى فى اتجاهات جنوب دونيتسك، زابوريجيا، وباخموت فى 4 يونيو، بينما تركزت الضربة الرئيسية لـ الجيش الأوكرانى على قطاع زابوريجيا من الجبهة.

 

وبالأمس، أعرب رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، عن ثقته فى أن الصراع فى أوكرانيا سينتهى قريبا.

 

وقال لوكاشينكو، لقناة "روسيا-1": "سننهى هذه الحرب فى أوكرانيا… هناك بالفعل شروط مسبقة كبيرة لهذا. لكن هؤلاء المجانين من الغرب سيخلقون لنا الكثير من المشاكل".

 

وأضاف: "إذا تجاوزت الدول الغربية الخطوط الحمراء، فسيكون ذلك مؤلما للغاية بالنسبة لها".

 

وأضح لوكاشينكو، أن "الجانب الأوكرانى يعانى من خسائر فادحة، بينما حشدت روسيا قواتها وتعلمت القتال… وهذا يتضح من تدمير دبابات ليوبارد الألمانية خلال بداية الهجوم المضاد الأوكرانى".

 

كما أشار إلى أن الزعيم الروسى فلاديمير بوتين لم يطلب من مينسك الانضمام إلى العملية العسكرية.

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