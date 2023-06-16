روسيا: الأضرار الناجمة عن تدمير سد كاخوفكا بلغت حوالى 18 مليون دولار

قالت نائبة رئيس الوزراء الروسى، فيكتوريا أبرامشينكو، إن الأضرار الاقتصادية والسكنية، الناجمة عن تدمير سد كاخوفكا، تجاوزت 1.5 مليار روبل (حوالى 18 مليون دولار)، وفقًا للتقديرات الأولية، وسيتم تحديث هذا الرقم.

أضافت أبرامشينكو، ردا على سؤال من وكالة /تاس/ الروسية: "لم نحدد حجم الأضرار بشكل كامل حتى الآن؛ حتى اليوم، تجاوزت 1.5 مليار روبل".

وأكدت أن مقدار الأضرار كان الدافع لتكليف هيئة فيدرالية بالاستجابة لهذه الحالة الطارئة.



ووفقا لأبرامشينكو، فإن حساب الضرر سيستمر مع انحسار المياه من المناطق التي غمرتها الفيضانات