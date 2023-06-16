الجمعة 16 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الدفاع الأوكرانية: تسجيل 653 حالة اختفاء مساعدات عسكرية لقوات كييف

الدفاع الأوكرانية
الدفاع الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية اكتشافها أكثر من 650 حالة اختفاء لمساعدات عسكرية للجيش الأوكرانى منذ بداية العام الجارى.

وقالت الوزارة - فى بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية، إنها أجرت مع دائرة الجمارك الأوكرانية في الفترة من يناير إلى مايو 2023 عمليات تدقيق مشتركة لأكثر من 5 آلاف عملية نقل لسلع المساعدات إلى حوالى 100 وحدة عسكرية، ولم تتسلم الوحدات في 653 حالة، المساعدات الإنسانية.


وأشارت إلى أن هذه المساعدات هى دروع واقية وأجهزة رؤية ليلية وأجهزة التصوير الحرارى وطائرات بدون طيار وغيرها من السلع والوسائل.

الأكثر قراءة

على جمعة لـ"الشاهد": الإخوان تسلموا "شحنة مجهولة" باسم الإفتاء ولا يعرف ما بداخلها

روسيا: الأضرار الناجمة عن تدمير سد كاخوفكا بلغت حوالى 18 مليون دولار

سيد عبد الحفيظ: رد فعل لاعبى الأهلى مع مشجع الزمالك أثار إعجابى

الخبير الاقتصادي نورييل روبيني يحذر: الولايات المتحدة متجهة إلى ركود اقتصادى وشيك

بلومبرج: الاقتصاد الأمريكى فقد قوته ويظهر بوادر تباطؤ مع تراجع نشاط التصنيع

الإقلاع الهادئ عن التدخين يضر بالاقتصاد العالمى بنحو 9 تريليونات دولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

5 يونيو «2-3»

وائل لطفي

حدث فى برج العرب

ماجد حبته

تحيا مصر وتجارة الترانزيت

أحمد الصغير

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (2)

بيريهان الفحام

لسنا ملائكة ولا تجعلونا أبناء إبليس

مدحت بشاى

الإعلام العلمى فى زمن الذكاء الاصطناعى

عبد الرحيم طايع

المشهد الأدبى والجوائز

محاسن السنوسي

ليبيا الغائبة عن أحضان العرب

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل تجريف أراضى الفلسطينيين جنوب قلقيلية

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى