الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

جوتيريش: مصممون على تقديم الدعم للدول المضيفة للاجئين

أنطونيو جوتيريش
أنطونيو جوتيريش

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن المنظمة الأممية مصممة على تقديم الدعم الدولي للدول المضيفة للاجئين.

وأضاف جوتيريش، خلال مؤتمر صحفي عقده في نيويورك، الخميس، "الأمم المتحدة تجري محادثات مع سلطات الدول حول هذه القضايا، وأن على المجتمع الدولي دعم المشاريع بهذا الصدد من أجل دمج اللاجئين في المجتمعات التي يعودون إليها".

وشدد الأمين العام على أنه "من أجل عودة اللاجئين إلى بلدانهم يجب أولاً ضمان عدم تعرضهم للاضطهاد"، وأردف: "نحن ملتزمون بتقديم الدعم الدولي للدول المضيفة للاجئين".

وحول غرق قارب للمهاجرين قبالة السواحل اليونانية، أعرب جوتيريش عن صدمته حيال "الأحداث المروعة" بخصوص غرق قارب المهاجرين قبالة جزيرة مورا اليونانية.

وأضاف: "العالم يحتاج أيضًا إلى الهجرة، لكن يجب أن تتم الهجرة بانتظام، إذا لم تخلق البلدان فرصًا للهجرة النظامية والقانونية فسيقع المهاجرون في أيدي المهربين وستكون النتيجة مأساوية للغاية كما رأينا في الساحل اليوناني".

وفيما يتعلق بغرق قارب المهاجرين، قال: "المشكلة ليست مشكلة اليونان، بل إنها مشكلة أوروبية، تحتاج أوروبا الآن إلى وضع سياسة هجرة فعالة متضامنة حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث مرة أخرى".

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