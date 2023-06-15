على جمعة لـ"الشاهد": توقعت فى يناير 2013 سقوط مرسى خلال 6 أشهر

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء، إن 30 يونيو يوم إلهي وشهد خروجاً غير مسبوق.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس،: "أريد أن أذكر لك أنه في يناير 2013 كنت في منصب المفتي، وكنت في رحلة علمية لحضور الفعاليات الدينية في أمريكا، وكنا وفدا نمثل مصر، وفوجئت بدعوة من الكونجرس، للاستماع للأوضاع المصرية".

وأضاف: "قلت لمسؤول بجلسة استماع في الكونجرس إن الشعب مش مبسوط من الإخوان".

وتابع: "عندما سألني أحدهم وكان عدد الحاضرين لا يزيد على 7 أفراد في إحدى غرف الكونجرس الجانبية، فسألني أحدهم كيف الأحوال بعد وصول الإخوان إلى الحكم وكان على وجهه علامات الفرحة بوصول الإخوان للحكم، فقلت له نعم، فقال لي طب هما ماشيين كويس والشعب مبسوط منهم، فأجبت لا الشعب غير راضٍ وهما مش ماشيين كويس، وقولت له أعطي أتوبيس لسائق لا يجيد القيادة فماذا ستكون النتيجة المتوقعة "حادثة"، وهناك احتمال إن الناس تقوم.

وأكمل: "وفي عصر الرئيس السابق محمد حسني مبارك كنا ماشيين ببطء، والعربية كانت ماشية والرئيس كان عارف يسوق بس ببطء، لكن العربية شغالة هنوصل متأخر، بس هنوصل، لكن دلوقتي الراجل مش عارف يسوق، فلابد أن يصطدم بالشجرة، فقال لي متى سيصطدم قلت له 6 شهور، ومرت الأيام وزال حكم الإخوان بعد 6 شهور".