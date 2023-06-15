علي جمعة لـ"الشاهد": 30 يونيو تحررنا فيه من التجارة الرخيصة للدين

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء، إن 30 يونيو يوم عظيم الشأن تحررنا فيه من الجهالة والضلالة والتجارة الرخيصة باسم الدين.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن التوفيق الإلهي الذي ألقي في قلوب الشعب هذا الحراك وهذا الخروج غير المسبوق، لأن 25 يناير لم يكن كذلك وتداخلت فيه الأوراق كثيراً، وساقها من ساقها وأفسدها من أفسدها.

وأضاف أن مصر ليست دولة صغيرة، ورأينا الأمثال العظيمة حولنا في سوريا وليبيا واليمن والعراق، وهذا ليس وهماً، ولذلك أعتبر ذلك يوما فارقا بين الحق والباطل.

وأشار إلى أن 30 يونيو كان هناك إجماع شعبي لا يقدر عليه إلا الله، قائلاً: "وألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً، وربنا هو الذي ألف بين قلوب الشعب".