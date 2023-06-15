الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع طفل صدمه قطار على مزلقان قها

جثة
جثة

لقى طفل مصرعه صدمه قطار القاهرة- بنها على مزلقان مدينة قها في محافظة القليوبية أثناء عبوره المزلقان بدراجته.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من مأمور قسم شرطة قها يفيد وقوع حادث اصطدام قطار بدراجة بدال يقودها طفل على مزلقان مدينة قها ولقى الطفل مصرعه.

انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وتبين وفاة طفل صدمه قطار القاهرة - بنها أثناء قيام الطفل عمره 10 سنوات بعبور المزلقان وتوفي في الحال وتم نقل الجثة إلى مستشفى قها المركزي وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق فأمرت بدفن جثة الطفل عقب تسليمها لذويه وطلبت تحريات المباحث حول الحادث.

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