الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأمم المتحدة: على العالم منع وقوع كارثة إنسانية جديدة فى دارفور

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

دعت الأمم المتحدة، الخميس، العالم إلى منع وقوع كارثة إنسانية جديدة في دارفور، وذلك بعد أن تجاوز عدد قتلى الحرب في السودان 2000 قتيل مع دخول القتال الشهر الثالث.

ودخلت الحرب المدمرة في السودان شهرها الثالث راح ضحيتها 2000 شخص كان آخر ضحاياها حاكم إقليمي منطقة دارفور النائية خميس أبكر.

وتسبب القتال في نزوح 2.2 مليون شخص من ديارهم من بينهم 528 ألف فروا إلى الدول المجاورة حسب المنظمة الدولية للهجرة.

في غرب دارفور المضطرب منذ فترة طويلة، أودى العنف بحياة المحافظ خميس عبد الله أبكر بعد ساعات من إدلائه بتصريحات تنتقد القوات شبه العسكرية في مقابلة هاتفية مع قناة تلفزيونية سعودية.

وقالت الأمم المتحدة إن "روايات شهود عيان مقنعة تنسب هذا العمل إلى المليشيات العربية وقوات الدعم السريع" ، فيما نددت جمعية محامي دارفور بهذا العمل "الهمجي والوحشي والوحشي".

واتهم البرهان قىات الدعم السريع  بـ"الهجوم الغادر"، فيما نفت قوات الدعم السريع مسؤوليتها وقالت من جهتها إنها تدين "اغتيال أبكر بدم بارد".

وأضافت أنه قُتل بعد "اختطافه" من قوات الدعم السريع التي "طلبها المحافظ".

الامم المتحدة دارفور منع كارثة ا إنسانية

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