الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 12 شخصًا في حادث مروري بالطريق الصحراوي الشرقي بحلوان

حادث انقلاب ميكروباص
حادث انقلاب ميكروباص

أصيب 12 شخصًا في حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي بنطاق حلوان المتجه إلى محافظات الصعيد، نتيجة اختلال عجلة القيادة والسرعة الزائدة.

تلقت أجهزة الأمن بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص على الطريق الصحراوي، ما أدى إلى انقلابها عدة مرات وتحطم جزء كبير منها.

على الفور تم الانتقال إلى مكان وقوع الحادث وتم استخراج المصابين بمعرفة رجال الحماية المدنية، وتم نقلهم على الفور إلى أقرب مستشفى، ورفع آثار الحادث من نهر الطريق.

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