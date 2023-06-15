الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تامر أمين: يجب عقاب منتهكى حقوق الغير على السوشيال ميديا

تامر أمين
تامر أمين

روى الإعلامي تامر أمين تفاصيل واقعة مؤسفة قد سبق وأن حذر منها منذ فترة طويلة، قائلاً: "حذرت من هذه الواقعة من زمان ولا أريد أن أنسب الفضل لنفسي، لكن الحمد لله، ولكنني كنت من أوائل الناس الذين حذروا من ذلك وتمت مهاجمتي وقتها واتهموني بتقييد الحريات".

وقال الإعلامي تامر أمين خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" الذي يقدمه عبر فضائية النهار، الخصوصية أصبحت منتهكة في العالم كله وعلى مرأى ومسمع من الجميع، متابعاً: "طالما معايا موبايل فيه كاميرا واتنين وتلاتة يبقى أستبيح خصوصيتك وما أسمعش صوتك بقى عن حريتك الشخصية، ومن حقي أصورك وأنشر صورك على السوشيال ميديا وأبهدلك حياتك ومتتكلمش".

وعرض الإعلامي تامر أمين فيديو لسيدة كانت متواجدة في فرح واحدة من أصدقائها وفرحانة لها وبترقص، مثل الكثير من الناس، والسيدة كانت محجبة، وقام شخص بتصويرها من الحاضرين في الفرح، وعندما ذهب إلى بيته قام بنشر الفيديو وهو فيديو لا يخصه على الإطلاق، قرر يصور أحدا لا يعرفه وينشر هذا الفيديو، فالست بالبلدي اتفضحت، والمشكلة إنها سيدة متزوجة، وبحسب تصريحاتها، حيث أصبحت تريند خلال الـ48 ساعة الماضية: بيتي بيتخرب وعندي مشاكل فظيعة ومهددة بالطلاق بسبب هذا الفيديو".

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