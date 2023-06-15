الأهلى يحتفى بإنجاز رامى ربيعة بعد التتويج بدورى أبطال إفريقيا

احتفى الأهلي بإنجاز رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد حصوله على لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الخامسة في مشواره داخل القلعة الحمراء.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخه، بعدما فرض التعادل الإيجابي على الوداد في إياب نهائي المسابقة.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي على فيسبوك صورة للمدافع رامي ربيعة وعلّق عليها قائلاً: "لا يوجد أي ناد آخر في القارة يمتلك عدد ألقاب في دوري أبطال إفريقيا أكثر من لاعبنا رامي ربيعة".

كان رامي ربيعة قد فاز مع الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا أعوام 2012 و2013 و2020 و2021 و2023.