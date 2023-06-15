تامر أمين يتبنى مبادرة العمل من المنزل: "المهم نشوف شغلك"

دعا تامر أمين إلى مبادرة "العمل من المنزل"، قائلاً "إنه سبق وجربنا العمل من المنزل خلال فترة جائحة كورونا".

أضاف تامر، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية النهار أن فترة الكورونا تعتبر فترة كاشفة جدًا، حيث بينت لنا جميعًا وللعالم بأن وجودك ليس مهمًا، وكذلك ساعات عملك ليست مهمة، والمجهود المهدور في الذهاب والإياب ليس مهمًا، لكن المهم هو النتيجة، أعطني النتيجة ولا تريني وجهك، أنجز عملك المكلف به بشكل جيد ولا تأتي للحضور ولا تمضي حضورًا أو انصرافا".

وتابع "أخص هذا الكلام لكل من الحكومة والقطاع الخاص، عليكم التفكير فيها لأنها مفيدة للطرفين، لصاحب العمل وللعامل، ولصاحب الشركة والموظف، أعرف أن فكرة العمل من المنزل طوال أيام الأسبوع صعبة بعض الشيء، لكن من الممكن الوصول لها بعد فترة، لكني أدعو من الآن أن نقلل من أيام العمل لا يوجد منطق يلزم بذهاب الموظف لعمله طول أيام الاسبوع فقط حتى يراه مديره، خاصة أن التجربة في مصر تؤكد أن الموظفين يمكثون وقتًا طويلاً في العمل في حين أن حجم إنجازهم للعمل قليل".