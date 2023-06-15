بعد زيارة الرئيس.. فيديو يرصد عددًا من المشروعات القومية بالإسكندرية

رصد مقطع فيديو تفاصيل زيارة الرئيس السيسي إلى مدينة الإسكندرية، لافتتاح عدد من المشروعات القومية، كما استعرض الفيديو مظاهر الحياة الرائعة داخل عروس المتوسط وفي الأحياء الشعبية.

كما تناول الفيديو مظاهر الحضارة والتاريخ داخل المدينة من قصر المنتزه وغيره، متطرقًا لمنطقة بشاير الخير التي شيدت مؤخرًا لأهالينا من محدودي الدخل.

عرض الفيديو أغاني مصرية أصيلة لميدنة الاسكندرية: "بحري وناسه الطيبين هتلاقي فيهم خير بالكوم مهما تلف ومهما تروح إسكندرية بتأخد الروح".