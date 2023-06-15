الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ماس كهربائى وراء تفحم جثتين بمدينة نصر

جثة
جثة

كشفت التحريات الأولية حول مصرع شخصين متفحمين إثر اندلاع حريق بشقتهما في منطقة مدينة نصر، بالقاهرة، تبين أن سبب الحريق ماس كهربائي على إثره نشب الحريق بالشقة وتآكل كل محتوياتها من لهب النيران.

وأضافت التحريات الأولية أن الحماية المدينة بالقاهرة عثرت على الجثتين متفحمتين نتيجة تعرضهما للحرق، وتبين أنهما حاولا الهرب من ألسنة النيران لكنهما فشلا ولذلك توفيا متأثرين بالحرق.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي يفيد باندلاع حريق شقة سكنية، وعلى الفور انتقلت قوة من وحدة الحماية المدنية بالقاهرة، وتم الدفع بسيارات الإطفاء التي تمكنت من السيطرة على الحريق، وعثر رجال الإطفاء على جثتين متفحمتين، داخل الشقة المحترقة، وتم نقلها إلى المستشفى بواسطة سيارات الإسعاف.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتلي التحقيقات,

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