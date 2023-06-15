أهالى الأبعادية بالبحيرة يستقبلون الرئيس السيسى بالزغاريد: "بنحبك ياريس"

استعرض مقطع فيديو، زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لقرية الأبعادية بمحافظة البحيرة أول أمس؛ لافتتاح القرية ضمن مشروعات حياة كريمة.

واستقبل أهالي القرية الرئيس السيسي بالزغاريد والهتافات الشعبية قائلين: "بنحبك ياريس".

كما استقبل عددا من السيدات الرئيس السيسي بالأعلام والعبارات المصرية الأصيلة.

وتناول الفيديو رد الرئيس السيسي، قائلاً: "أنا سعيد جداً وبحبكم جداً، وأنا بشكر كل المتطوعين هنا وفي كل مكان في المشروعات الأخرى، لأن الشغل اللي بتعملوه مع كل المتطوعين بيغير حياة الناس وملوش مقابل".