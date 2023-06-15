الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أهالى الأبعادية بالبحيرة يستقبلون الرئيس السيسى بالزغاريد: "بنحبك ياريس"

زيارة الرئيس السيسي
زيارة الرئيس السيسي لقرية الأبعادية

استعرض مقطع فيديو، زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لقرية الأبعادية بمحافظة البحيرة أول أمس؛ لافتتاح القرية ضمن مشروعات حياة كريمة.

واستقبل أهالي القرية الرئيس السيسي بالزغاريد والهتافات الشعبية قائلين: "بنحبك ياريس".

كما استقبل عددا من السيدات الرئيس السيسي بالأعلام والعبارات المصرية الأصيلة.

وتناول الفيديو رد الرئيس السيسي، قائلاً: "أنا سعيد جداً وبحبكم جداً، وأنا بشكر كل المتطوعين هنا وفي كل مكان في المشروعات الأخرى، لأن الشغل اللي بتعملوه مع كل المتطوعين بيغير حياة الناس وملوش مقابل".

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