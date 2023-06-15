الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير اقتصادى: نستهدف استغلال 5% من المعادن المصرية السنوات المقبلة

صناعة التعدين
صناعة التعدين

قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن الحصول على المادة الخام يطلق عليها الصناعة الاستخراجية، وهذا الاستخراج إلى معدات وتقنيات حديثة.

 صناعة التعدين

وأكد الدكتور مدحت نافع، خلال لقائه ببرنامج "مصر جديدة" مع الإعلامي ضياء رشوان، المذاع عبر فضائية "إي تي سي"، أن نصف في المائة فقط من الناتج المحلي المصري للتعدين يتم استغلاله، وتستهدف الدولة المصرية في السنوات القليلة المقبلة استغلال 5% من تلك المعادن المصرية.

وتابع: "مصر بها بعض المعادن ذات التركيز المرتفع وعلى رأسهم الفوسفات ونصدر للخارج 5 ملايين طن سنوياً".

 القطاع الخاص 

واستطرد: "نسبة مساهمة القطاع الخاص في التعدين مرتفعة بصورة كبيرة منذ عام 2019، ولكن قبل هذا التاريخ كانت نسبة مشاركته منعدمة".

مدحت نافعي خبير اقتصادي المعادن المصرية مصر جديدة اي تي سي

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