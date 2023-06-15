دليلة الكردانى: نخطط لمشروع للأسواق التاريخية المغطاة بالقاهرة

كشفت الدكتورة دليلة الكرداني، الفائزة بجائزة الدولة التقديرية في الفنون 2023، تفاصيل فوزها بالمسابقة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "أطياف"، مع الإعلامية الدكتورة صفاء النجار، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، إن مركز إبداع دمنهور كان مركزا للبلدية وتم تحويله لصندوق التنمية الثقافية من خلال استغلاله في صالح الدولة.

وأضافت أن المركز حصل علي جائزة من إمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن مسابقة لليونسكو، موضحاً أنه تم تطوير وتعمير مدينة غرناطة في مصر الجديدة.

وأشارت إلى أنه تم إعادة استعمال قصر الأميرة ملك والسلطان حسين كامل في مصر الجديدة، موضحة أن هناك مشروعا يتم التخطيط له للأسواق التاريخية المغطاة لمدينة القاهرة بمزارات باب اللوق والعتبة.