الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحثة مصرية تكشف أسباب إصابة الرجال بسرطان الكبد أكثر من النساء

الدكتورة نورهان حسن
الدكتورة نورهان حسن

قالت الدكتورة نورهان حسن، باحثة مصرية، إنها تخرجت في كلية العلوم جامعة القاهرة، وحصلت على الماجستير عام 2016، ثم اتجهت لإجراء رسالة الدكتوراه بألمانيا.

الأبحاث المصرية

وأكدت نورهان حسن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة" مع الإعلامي ضياء رشوان، المذاع عبر فضائية "إي تي سي"، أنها كانت ترغب بشدة في البداية في دراسة الصيدلة، ولكن لم يحالفها للالتحاق بها، معبرة: "حسيت وقتها إن الثانوية العامة نهاية الدنيا، ولكن بعد ذلك عرفت أنها مجرد بداية".

أسباب الإصابة بسرطان الكبد

وتابعت: "اجتهدت في الكلية ورتبت على الدفعة واتعينت معيدة في قسم بايو تكنولوجي، ثم انتهيت من الماجستير ثم الدكتوراه بألمانيا".

واستطردت: "من بين كل 10 رجال ممكن 4 منهم يصابون بسرطان الكبد ونسبة الرجال أكثر من السيدات في هذا المرض، وبحثي في الماجستير كان عن أسباب ارتفاع النسبة في الرجال، والذي تبين من البحث أن بعض هرمونات الجسد في الرجل تحفز على الإصابة".

وأضافت: "قدمت على منحة التبادل الألماني العلمي الثقافي، وكانت المنحة ممولة من وزارة التعليم العالي، وكان متقدم عليها 150 باحثًا وكنت من الذين فازوا بالمنحة".

وأشارت إلى أن رسالة الدكتوراه كانت عن مرض سرطان الثدي الذي يصيب السيدات بنسبة كبيرة، وأثبتت الأبحاث أن كفاءة العلاج الإشعاعي تختلف من سيدة لأخرى، معبراً: "توصلنا أن نقص هرمون بعينه داخل الخلية السرطانية يؤدي إلى نقص كفاءة العلاج، وبالتالي بالتدخل الخارجي يمكن تعزيز هذا التواجد للبروتين حتى تكون النتيجة مبشرة".

نورهان حسن باحثة مصرية مصر جديدة اي تي سي سرطان الكبد للرجال

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