صفاء النجار: مبدعو مصر كانوا جزءًا أساسيًا من ثورة 30 يونيو

قالت الدكتورة صفاء النجار، الكاتبة والإعلامية الكبيرة، إن بناء الإنسان بالتعليم والإبداع والفن هو الطريق الأمثل لتحقيق النجاح.

وأضافت خلال تقديم برنامجها "أطياف"، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس،: "الإبداع وحده هو القادر على تحويل عامل مكافح بسيط إلى فنان تشكيلي كبير".

وأشارت إلى أن الدولة دائمًا ما تحتفل وتكرم المتفوقون في كافة المجالات الفكرية والإبداعية تشجيعًا وتقديرًا واعترافًا بأجيال متعاقبة من المبدعين المصريين، لأن المبدعين يمثلون قوة مصر الناعمة في كافة المحافل الدولية.

وأكدت أن النخبة المثقفة هي التي تقود البلاد نحو الأفضل، متابعة: "مبدعين كانوا جزءًا أساسيا في ثورة 30 يونيو التي نحتفل بمرور 10 سنوات عليها، وواحد من أبرز الفائزين بجوائز الدولة هذا العام فتحي عبد السميع".

وتابعت: "مصر ستظل قبلة الإبداع والفن والثقافة لأن كل مبدعيها لديهم القدر الكافي من الوعي والبصيرة، حتى يقفوا في وجه كل المخربين، كما تصدوا مع القيادة السياسية للجماعة الإرهابية في ثورة 30 يونيو".