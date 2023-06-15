مؤسس "إيديوكيت": عام كورونا منحنا فرصة تدشين المنصة

أوضح الدكتور عبدالرحمن أيمن، مؤسس منصة “إيديوكيت” للتعليم، تفاصيل إنشاء المنصة.

وأكد عبد الرحمن، أن الفكرة جاءت بعد رحلة خضتها مع شركائي، حول رحلة الدراسة الجامعية والتي واجهنا خلالها العديد من الصعوبات، ومن هنا نبعت أصول هذه الفكرة".

وأضاف الدكتور عبدالرحمن أيمن، خلال لقائه ببرنامج "مصرتستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق عبر فضائية “dmc”، عندما أتيحت لنا الفرصة بعد ذلك، وأنهينا تعليمنا وأكملنا، وأصبح لدينا أكثر توجه فيما يتعلق بريادة الأعمال، ومن ثم نفكر في البدء بفكرة جديدة نابعة من هذه الجذور، ومن هنا جاءت فكرة منصة إديوكيت.

وتابع: "بدأنا في عام 2020، حيث منحنا هذا العام فرصة كبيرة للبحث والتفكير والحديث مع طلبة مختلفين، وبالتالي منحنا عام كورونا أن نبحث بعمق أكبر ونبني فكرة نابعة من احتياجات الطلبة".