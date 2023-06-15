الخميس 15 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مؤسس "إيديوكيت": عام كورونا منحنا فرصة تدشين المنصة

ببرنامج مصرتستطيع
ببرنامج "مصرتستطيع"

أوضح الدكتور عبدالرحمن أيمن، مؤسس منصة “إيديوكيت” للتعليم، تفاصيل إنشاء المنصة.

وأكد عبد الرحمن، أن الفكرة جاءت بعد رحلة خضتها مع شركائي، حول رحلة الدراسة الجامعية والتي واجهنا خلالها العديد من الصعوبات، ومن هنا نبعت أصول هذه الفكرة". 

وأضاف الدكتور عبدالرحمن أيمن، خلال لقائه ببرنامج "مصرتستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق عبر فضائية “dmc”، عندما أتيحت لنا الفرصة بعد ذلك، وأنهينا تعليمنا وأكملنا، وأصبح لدينا أكثر توجه فيما يتعلق بريادة الأعمال، ومن ثم نفكر في البدء بفكرة جديدة نابعة من هذه الجذور، ومن هنا جاءت فكرة منصة إديوكيت.

وتابع: "بدأنا في عام 2020، حيث منحنا هذا العام فرصة كبيرة للبحث والتفكير والحديث مع طلبة مختلفين، وبالتالي منحنا عام كورونا أن نبحث بعمق أكبر ونبني فكرة نابعة من احتياجات الطلبة".

الأكثر قراءة

أمن قومى.. اقتصاديون: تصريحات السيسى عن سعر الصرف حماية للمصريين من تداعيات الأزمة العالمية

محافظة الجيزة: قطع المياه عن منطقة البراجيل لمدة 8 ساعات مساء غدِ الجمعة

خطة سفر الحجاج على متن رحلات مصر للطيران (إنفوجراف)

خالد الدجوي: تصريحات الرئيس حول السيولة الدولارية رسالة لطمأنة المواطنين

عمال "الأونروا" يعلنون تعليق الإضراب لمدة 3 أشهر

17 يوليو.. نظر دعوى إثبات نسب ضد لاعب الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

5 يونيو «2-3»

وائل لطفي

حدث فى برج العرب

ماجد حبته

تحيا مصر وتجارة الترانزيت

أحمد الصغير

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (2)

بيريهان الفحام

لسنا ملائكة ولا تجعلونا أبناء إبليس

مدحت بشاى

الإعلام العلمى فى زمن الذكاء الاصطناعى

عبد الرحيم طايع

المشهد الأدبى والجوائز

محاسن السنوسي

ليبيا الغائبة عن أحضان العرب

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل تجريف أراضى الفلسطينيين جنوب قلقيلية

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى