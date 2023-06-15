الخلافات تدفع عامل التبين لقتل شاب خلال مشاجرة بينهما

لقي شاب مصرعه خلال مشاجرة بين عامل، بسبب خلافات سابقة بينهما بمنطقة التبين تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة التي طلبت تحريات المباحث حول الحادث.

ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة التبين، من الأهالي بدائرة القسم، مفاده وقوع مشاجرة ومقتل شخص وبالانتقال والفحص تبين مقتل شاب يدعى "محمد عمر سعد"، على يد آخر بسبب خلافات بينهما.

وتجري مباحث قسم شرطة التبين، تحريات مكثفة للوقوف على ملابسات الحادث وضبط مرتكب الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 930 لسنة 2023 وتباشر النيابة التحقيقات.