جراحة قلب تصنف الرابعة عالميًا.. أحمد فايق يكشف التفاصيل

كشف الإعلامي أحمد فايق، تفاصيل أكبر عملية جراحية للقلب، قائلاً إنها رابع أكبر عملية قلب في العالم وهي عملية نادرة جدًا تم إجرائها في إحدى مستشفيات المنصورة.

وأضاف أحمد فايق خلال تقديمه برنامج "مصر تستطيع" عبر فضائية “dmc”، أن هذه المرة الأولى التي يتم فيها إجراء العملية في مصر، وأثارت انتباه ناس كثيرة جدًا، حيث أنقذت هذه العملية حياة إنسان من خلال تكنيك صعب وجديد لم يُطبق إلا ثلاث مرات قبل ذلك على مستوى العالم، واستغرقت العملية ساعتين ونصف، وكانت من أصعب العمليات التي من الممكن إجراءها، لكن أطباء المنصورة نجحوا في إنقاذ حياة المريض.

ومن جانبه قال الدكتور الشعراوي كمال، مدير مستشفى المنصورة الجامعي، إن مركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية، يعتبر المركز الوحيد في الشرق الأوسط المعتمد عالميًا للتجريب على تكنيك وهو عبارة عن تفصيل صمامات من أغشية القلب نفسه، حيث لا نركب صمامات صناعية.

