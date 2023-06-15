ضحى عاصي: "مقبرة الخالدين" تعطي أملاً للتوازن بين التطوير والحفاظ على الأثر

أعربت الروائية ضحي عاصي، عن سعادتها بتوجيه الرئيس السيسي بإنشاء مقبرة الخالدين؛ لتضم رفات الرموز التاريخية.

وقالت ضحى، لـ"الدستور"، إن هذا الموضوع أثار جدلاً واسعًا فى أوساط الأثريين والمهتمين بالتراث، وذلك أن الحفاظ على التراث أمر شديد الأهمية والمنطقة هى جزء من النسيج البصرى للقاهره التاريخي، وبالرغم من أن عدد كبير من المقابر ليس مسجلاً كأثر أو تحت حمايه التنسيق الحضارى.

ولفتت عضو مجلس النواب إلى أن "مقابر هذه المناطق مكون مهم من هذا النسيج التاريخى، وقرار الرئيس بتشيكل لجنة يمنحنا أملاً في أن تقوم اللجنة بتقديم رؤى وحلول تساعد على إحداث توزان بين التطوير والحفاظ على هذه المنطقه، لتظل تحمل السمات التاريخيه والتراثية.