الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

إحباط محاولة لتهريب كمية من المنشطات الجنسية عبر منفذ العوجة البري

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

تمكن رجال الجمارك بمنفذ العوجة البري برئاسة رياض فضل، من إحباط محاولة لتهريب كمية من المنشطات الجنسية بالمخالفة لقانون 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة وتعديلاته ولائحته التنفيذية وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية.

البداية مع ورود مذكرة اشتباه من إدارة الأمن الجمركي وإدارة الفحص بالأشعة بميناء العوجة البري بوجود أصناف مخالفة داخل مشمول شهادة صادر رقم 2826 لسنة 2023 المحملة على السيارة رقم “ط ط ج 3856” مصدرة الى فلسطين والصنف طبقا للمستندات عبارة عن منتجات مصرية متنوعة، بعرض السيارة علي جهاز الفحص بالأشعة تلاحظ وجود كثافات مختلفة.

وتم تشكيل لجنة جمركية لتفتيش السيارة برئاسة سمير السيد خليل مدير إدارة الوارد رئيس الوردية، تبين وجود 3200 قرص (منشطات جنسية) مخبأة داخل جوال بقصد التهريب والتمويه.

وقرر رياض فضل مدير عام ميناء العوجة البري إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط الجمركي رقم 4 لسنة 2023 وحرره محمود عارف.

يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك وسلمي سالمان رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء بتشديد الرقابة علي الموانئ والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

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