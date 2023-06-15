أكرم القصاص: حديث الرئيس السيسي مصارحة ورد على أسئلة الشعب

حلل الكاتب الصحفي، أكرم القصاص، رئيس تحرير اليوم السابع، رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح محطة تحيا مصر بالإسكندرية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، إن حديث الرئيس السيسي على مدار اليومين هو مصارحة للشعب المصري، وفقه الأولويات، والرد على أسئلة مطروحة من قبل الرأي العام والعديد من الشعب.

وأضاف أن الدولة تعمل خطوط تجارة دولية وإقليمية لتوطين الصناعات والطاقة وجعل مصر على الخريطة الدولية، بعد ربط موانئ البحر الأبيض المتوسط لأول مرة.

وأشار إلى أن فكرة التجارة تعيش عليها دول كاملة، من الخدمات المقدمة، لذلك الدولة تتحدث مع خط للتجارة مع الأردن والعراق للتصدير إلى دول أوروبا.

وأكد أن تطوير الموانئ يوفر فرص عمل كبيرة وإنتاج منتجات لتقليل الفجوات الدولارية، والاستيراد من الخارج.