أيام الثورة والخلاص.. د. عبدالمنعم سعيد: تلاحم الجيش والشعب حافظ على مصر من «الفشكلة».. والجماعة حاولت تدمير كل شىء

استشراف المستقبل ليس مهمة سهلة، فهو يحتاج لوعى ومعرفة ويقين راسخ، وهذا ما يجيده الكاتب الكبير والمفكر الدكتور عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، الذى شارك بفراسة وجرأة وإيمان بالوطن فى حرب الوعى ضد الإخوان، ورأى أن عمر الجماعة كان قصيرًا فى حكم مصر، لأن أسلوبها يتنافى مع القيم المصرية والهوية الوطنية.

وخلال حواره مع الدكتور محمد الباز، فى برنامج «الشاهد»، الذى يبث على قناة «إكسترا نيوز»، رأى «سعيد» أن «الفشكلة» أو حالة الانقسامات التى حدثت فى دول مجاورة خلال الربيع العربى لم تحدث فى مصر بسبب تماسك الشعب المصرى وحبه للحياة ولجيشه.

■ لماذا كانت ثورة ٣٠ يونيو ضرورة؟

- عندما ندرس الشعب المصرى نجد أن نظام حكم الإخوان يتنافى كثيرًا مع القيم المصرية ومع الدولة الحديثة وأمور كثيرة تخص الهوية الوطنية، لذلك كانت ثورة ٣٠ يونيو ضرورة.

بعد عام واحد فقط من حكم جماعة الإخوان حدثت ثورة ٣٠ يونيو العظيمة بأعدادها وأغانيها، وهو ما يجعلك مشدوهًا من حجم ما حدث وحجم التغيير الذى تحقق.

فى بلاد أخرى، نلاحظ حدوث انقسامات فى الجيش وانقسامات بين القوى السياسية، لكن فى مصر، وفى ثورة ٣٠ يونيو، حدث نوع من الإجماع الذى تشكل من النخبة الحريصة على هذا البلد، الذى قرر عملية التغيير.

كما أن الهوية المصرية والوطنية المصرية فى الأساس تكونتا ملتحِمَتَين جدًا بالجيش المصرى، فالجيش المصرى داخل فى النسيج الوطنى المصرى منذ أنشأه محمد على وقرر الاعتماد على المصريين، وأن يأخذ المصريين معه باتجاه أن مصر دولة استقلال عن الإمبراطورية العثمانية، وهو ما يؤكد أن الجيش متداخل فى النسيج المصرى وحارس على الدولة.

الجيش المصرى عندما ذهب إلى السودان كان تحت قيادة إنجليزية، لكنه كان كتلة وطنية ذات تنظيم مرتبط بالفكرة المصرية بشكل عام.. أرى أن عصب الدولة هو الجيش المصرى.

فوجئنا جميعًا بما حدث لمبارك، لكن عندما دخل الموضوع فى مرحلة السخونة الشديدة وقف الجيش ولم يطلق على الشعب رصاصة واحدة، ولم يدخل ليدهسهم بالدبابات مثلما حدث فى الصين.

إن القضية الأساسية للمجلس العسكرى كانت الحفاظ على الدولة، ورغم ظهور بعض أصوات اللوم بسبب وصول الإخوان للحكم أرى أن الشعب هو من جاء بالإخوان.

الحفاظ على الدولة يسبق أى شىء له علاقة بالحرية وبالعدالة الاجتماعية، لأن مصر لها مكانة خاصة، وبالتالى فإن الجيش فى أى بلد محترم هو الحارس على الدولة.

■ هل توقعت حدوث هذا السيناريو ووصول الإخوان بعد ٢٥ يناير إلى الحكم؟

- لم أتوقع أن يصل الإخوان إلى الحكم بعد ٢٥ يناير، لكننى تصورت أن الفرز السياسى سيجنب البلد الإخوان.

كنت ضمن الفريق الانتخابى الخاص بعمرو موسى فى الجولة الأولى، وفى الجولة الثانية صوتنا مع الفريق شفيق.

ربما حدث اختبار للشعب المصرى، ورغم ثمنه الثقيل فإنه كان ضروريًا، وبالتالى كان لا بد من دفع التكلفة حتى تحدث حالة من الإفاقة.. حكم الإخوان أحدث إفاقة للشعب المصرى من هذا الكابوس.

برنامج الإخوان اعتمد على تكرار تجربة الدولة الإيرانية، وكان يُجرى عقد دورات تدريبية للأحزاب الموجودة فى البرلمان، وعلى سبيل المثال عصام العريان كان ممتثلًا تمامًا لهذه الدورات التدريبية ولتوقيتها.

الإنسان فى بعض الأحيان يخدعه خطاب جماعة الإخوان، خاصة أن القوى المدنية الأخرى التى كانت تُجرى دعوتها إما أنها لا تمتلك خطابًا، أو أنها متكاسلة فى الحضور.. أما الإخوان فقد كانوا ملتزمين التزامًا غير عادى.

■ ما اللحظة التى أدركت فيها أن عمر نظام الإخوان ليس طويلًا؟

- أدركت أن عمر نظام الإخوان لن يكون طويلًا فى أبريل، عندما بدأت القوى الوطنية تتشكل، حينها كنت أتساءل: من سيحل محل الإخوان فى حال كان عمر وجودهم قصيرًا؟ خاصة أننا فى مصر وليس فى بلاد أخرى.. «الفشكلة» قد تحدث فى أى بلد آخر بسهولة، لكن فى مصر لا، لذا وفى هذه الظروف الصعبة كان لا بد من معرفة كيفية تبديل القوى المؤثرة، والإجابة عن سؤال: مَن سيكون ممثلًا لهذا التغيير؟

فى أبريل ظهرت حركة «تمرد»، ثم تشكلت آلية.. آلية غير مزيفة، بل حقيقية، ثم يأتى بعد ذلك اللقاء الذى حدث فى دهشور فى ٢٨ أبريل.

■ هل رأيت نظام الإخوان غير راشد بعد الإعلان الدستورى وأحداث الاتحادية ودستور ٢٠١٢ والتحرش بكل مؤسسات الدولة مثل القضاء والإعلام؟ هل بدت هذه مقدمات مبكرة لعمر قصير للجماعة فى الحكم؟

- بعد تولى محمد مرسى الحكم انكشف مدى زيف جماعة الإخوان، فهناك من كان يتوقع أن الإخوان تنظيم لديه خطة إصلاحية، لكن تأكد أنه لا يملك أى فكر مطلقًا.

الإخوان كانوا لا يعرفون كيف تدار الدولة، والفجوة الموجودة بينهم وبين السلفيين، وحتى بينهم وبين الإرهابيين، كانت تضيق يومًا بعد يوم.

نوايا الإخوان بدأت فى الظهور بعد نجاح «تمرد»، عندما ظل الإخوان ٥٤ يومًا فى الميادين حتى يشلوا الحركة فى العاصمة.. هنا بدأ الإخوان يفقدون أى علاقة بالعقل، وحاولوا الدخول إلى ميدان التحرير لكنهم فشلوا.. ثم بدأوا يبحثون عن بدائل، لكن لم يكن يوجد شىء آخر، وكان من الواضح أن هناك تضاربًا كبيرًا يحدث داخل التنظيم الإرهابى.

وأعتبر يوم ٢٣ يونيو يومًا فارقًا، فقد تضمن عقد الندوة التثقيفية، وهى الندوات التى نشأت فى الأساس من أجل محاولة نشر الوعى داخل القوات المسلحة.

■ هذه الندوة أُعلنت فيها مهلة الأسبوع وكنت من الحاضرين.. ما الذى حدث هناك؟

- فى يوم ٢٣ يونيو أُعلنت مهلة الأسبوع خلال الندوة بالفعل، وكان يومًا فارقًا بالنسبة لى، لأننى بدأته وأنا «مش متاخد على خوانة»، فقد كنت ألقى محاضرات كثيرة فى أكاديمية ناصر عن العلاقات الدولية والأمن الدولى، ثم جاءنى طلب المشاركة فى الندوة التثقيفية الخامسة.

لم أكن أحضر ندوات تثقيفية قبل ذلك، وفى هذا اليوم كنت على موعد مع ضيوف قادمين إلى المركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية.

طلب منى التوجيه المعنوى عمل محاضرة عن الأمن المصرى، فقلت إننى سآتى لإلقاء المحاضرة وأرحل، وذلك بسبب التزام فى الساعة الثانية، لكنهم لم يقدموا لى إجابة بالموافقة أو الرفض.

وعندما ذهبت فوجئت بمشهد غير عادى، حيث كان فى اعتقادى أن الندوة طاولة تضم خمسين شخصًا، أو منصة يلتف حولها خمسون شخصًا، لكننى فوجئت بأعداد كبيرة جدًا من قادة القوات المسلحة.

عندما وصلت استقبلنى شخص وتوجهت لغرفة تضم الدكتور محمود أبوزيد، الذى كان وزير الرى السابق، وكنا بمفردنا فى الغرفة، وتحدثنا، وبعد فترة فوجئنا بقدوم شخص من عائلة المشير الجمسى، وعرفنا بعد ذلك أنه سيجرى تكريمه خلال فعاليات اليوم.

بعد ذلك بدأ اتخاذ إجراءات عسكرية كبيرة، الفريق صدقى صبحى، رئيس الأركان وقتها، قد وصل، ثم دخل رفقة قادة الأسلحة المختلفة، وهو كان يعرفنى وكانت كلماته كريمة معى.

ثم جاء وزير الدفاع، وطلبوا منا حينها الدخول إلى القاعة الكبيرة، فدخلت إلى القاعة الكبيرة التى عرفت لاحقًا أنها تضم ٧٠٠ كرسى، وكان بها تقريبًا كل قيادات القوات المسلحة، غير بقية الطلاب الموجودين.

تحدثت بالندوة عن التحديات التى تواجه الأمن القومى المصرى خلال حكم محمد مرسى.. شعرت بمسئولية تاريخية فى تلك اللحظة الحرجة.

فى البداية تحدث الدكتور محمود أبوزيد عن موضوع سد النهضة، ثم تحدثت بعده عن التحديات التى تواجه الأمن القومى المصرى، وكانت حول السياسة الخارجية لمرسى، وأنه يعرض مصر لتهديدات بالغة، سواء خارجية أو داخلية.

امتد الحديث لـ٧ قضايا كبرى، وعلّق أحد كبار القادة قائلًا: «يا دكتور أنت جعلت الحياة سوداء»، فقلت له: «أنا آسف إذا كنت فعلت ذلك.. إنما أنا جئت كى أقول لكم ما أراه».

وخلال الاستراحة، التقيت لأول مرة شخصيًا الفريق أول عبدالفتاح السيسى فى ذلك التوقيت، سلم علىّ وقال لى: «إحنا واعيين بالكلام الذى تقوله»، فشعرت فى ذلك الوقت بأن التاريخ يسير أمامى، وشعرت بأننى أمام لحظة تاريخية.

وقال لى الفريق عبدالمنعم التراس، قائد سلاح الدفاع الجوى، خلال الاستراحة، بعد إلقائى المحاضرة بالندوة التثقيفية، إن الأمر قد حسم فيما يتعلق بمهلة الأسبوع.. هذه الفكرة ولدت فى ذلك اليوم، بأن مصر أصبحت فى الميزان.

كما أن الفريق أول عبدالفتاح السيسى ألقى خطابه فى ذلك التوقيت، ومن يتأمل خطابه يجد أنه قد تضمن حوالى ٤ إشارات لما قد تحدثت عنه.

■ كيف ترى مشهد ٣ يوليو؟

- إن دلالات مشهد ٣ يوليو بالنسبة لى هى أن بدايته كانت فى «أبورواش»، أو فى المنطقة التى كانت بها النخبة المصرية وبداية تكوين جبهة وطنية مصرية، وقد أصبحت منسقة تمامًا ومتمثلة فى الكنيسة والأزهر والمجتمع المدنى ومجموعة الإنقاذ والشباب، وكل الأطراف التى كانت مشاركة خلال ذلك الوقت فى الزخم الخاص بمواجهة الإخوان.

شعرت بأن مصر على أبواب طريق آخر، وكان هناك خيار بأن تعود الناس إلى الطريق الأولى.. بمعنى أن ثورة يناير فشلت، وبالتالى نعود لما قبلها، وكنت أرى أننا نسير فى طريق مسدودة، فلا يجوز أن نرجع للوراء مرة أخرى، لن نسمح بحكم الإخوان مرة أخرى.

بالنسبة لى، فإن الديمقراطية التى تؤدى إلى قوى فاشية بها شىء خاطئ، كما أننا كنا فى حاجة ماسة لتيار الإصلاح المصرى، وذلك بأن يكون لدينا إصلاح قائم على هدف.

كان لا بد من أن نعرف الشكل الذى نريد أن تكون مصر عليه، وإذا كنا نريدها دولة عظيمة فإننا بحاجة لشروط معينة لهذه الدولة العظيمة، ويجب أن نكون على استعداد لهذه العملية كى لا تحدث بشكل عشوائى، فهى تحتاج إلى منهج ورؤية واضحة بمشاكل مصر الحقيقية، ورأيى أن مصر كان بها خلل رهيب جدًا بين الجغرافيا والديموغرافيا، فالمساحة والسكان خلل جوهرى موجود تاريخيًا فترة طويلة جدًا، وبالتالى يجب أن يتم إصلاح هذا الخلل.

■ هل عرضتك كتاباتك المتعاقبة ومواقفك ضد الجماعة لمضايقات شخصية من جماعة الإخوان؟

- الإخوان طاردونى قضائيًا، رغم أن رفضى لهم قائم على أسس حضارية وفكرية، ولما أراه لمستقبل مصر المجيد والعظيم، لأنها بلد يستحق ذلك.. يجب أن ندرك طبيعة هذا العصر، وأنا أريد لمصر أن تكون جزءًا من عصرها.

لى كتاب اسمه «إصلاح الساسة» يتحدث عن الحزب الوطنى والليبراليين والإخوان المسلمين، ويوضح إشكالية كل فريق من هؤلاء فى التعامل مع مصر ومع العصر.

■ بماذا أفادت ثورة ٣٠ يونيو مصر؟

- ٣٠ يونيو كانت نقطة بداية، وكان من الممكن أن تكون حربًا أو ثورة شعبية، فلا ننسى أن هناك ثورة شعبية حدثت فى ٢٥ يناير ٢٠١١، وحدثت بالتزامن معها حالة نشوة كبيرة شعر بها الملايين، لكن المشكلة الكبيرة أن هذه النشوة كانت مجرد إحساس دون خطة، وتحول الحديث آنذاك إلى «شو بيزنس».

ويجب أن نتذكر أن مواقع التواصل الاجتماعى التى حدثت بها شرارة ٢٥ يناير تحولت بعد ذلك إلى لعنة، وتسببت فى حدوث انقسامات كبيرة، وكان لا يوجد منهج محدد لكيفية لمّ هذه الانقسامات داخليًا، لذلك ركب الإخوان الثورة، ليتحولوا بذلك إلى خصم كامل، لأنهم أرادوا قيادة البلاد إلى الوراء لا للمستقبل.

من هنا فإن عملية التفاعل التى جرت بعد ذلك، خاصة التى قادتنا إلى رابعة وعمليات الإرهاب ضد الجيش وقوات الأمن وأبراج الكهرباء.. حاول الإخوان تدمير كل شىء بناه المصريون.

خلال الفترة التى حدث بها الإرهاب تبين أن الإخوان هم الخصم الأكثر بشاعة، لأن هذا التنظيم ألهم كل الجماعات المتشددة، مثل حسم.

بعد مرور ١٠ سنوات على ما حدث، نرى الآن إنجازات، مثل الدستور، وأنا من الناس الذين لهم تحفظات عليه، لكن مع ذلك أصبحت لدينا وثيقة للدولة المؤسسية المصرية تسمى «دستور ٢٠١٤»، وتم عمله عن طريق لجنة الخمسين، وأصبح توجد لدينا رؤية لمصر حتى عام ٢٠٣٠.

كما أن تعمير وتنمية سيناء من مخرجات ثورة ٣٠ يونيو، وبالتالى فإن ما حدث خلال العشر سنوات الماضية هو قصة استجابة لأسئلة مصرية عميقة كانت موجودة.

هناك أشياء أخرى حدثت، مثل الحرب ضد الإخوان وضد الإرهاب، وهى مسألة خاصة بالعسكريين «سلاح بسلاح وخطط بخطط».

أصبحت لدينا أيضًا مسألة بناء الدولة الحديثة، التى تمثل الهوية، وكانت الهوية عظيمة جدًا فى ٣٠ يونيو، فالشعب متحد ولا يوجد انقسام ولا شراذم ولا أفكار متطرفة، والكل يعلم أننا سننشئ بلدًا جديدًا، لكننا لن نتخلى عن تراثنا.

كلنا أردنا البناء، بحيث أن تكون مصر لها مكان فى هذا العصر، لكن الزمن والظروف فى بعض الأوقات يخلقان تحديات مثل الإرهاب وكورونا ثم الحرب الروسية- الأوكرانية، ورغم ذلك فإن الدولة مستمرة فى عملية البناء ولم تستخدم الأزمات العالمية كمبررات، فلا يوجد أى مشروع متوقف فى مصر.