استشاري طرق: قطاع النقل كلمة السر في خطة الدولة لتصل للعالمية

علق الدكتور عماد نبيل، استشاري الطرق والنقل الدولي، على جولة الرئيس السيسي بمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض في ميناء الإسكندرية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، إن قطاع النقل أهم كلمة سر في خطة الدولة خلال الفترة السابقة منذ تولي الرئيس السيسي الحكم.

وأضاف أن الهدف من ذلك أن يكون هناك قاطرة تنمية لأن ذلك يحدث طفرة في تصنيف مصر الخارجي، ويضع الدولة على خطة الموانئ، موضحاً أن الدولة تستطيع أن تحتل المكانة العالمية طبقاً لعبقرية المكان.

وأشار إلى أن الموانئ على البحر الأبيض والمتوسط كان لابد من ربطها بشبكة الطرق والنقل الكهربائي حتي تخلق تبادل تجاري بين البر والبحر، كجزء من منظومة النقل الشامل.