الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تنسيق مدرسة الطيران بعد الإعدادية 2023.. الشروط والمصاريف

مدرسة الطيران
مدرسة الطيران

تنسيق مدرسة الطيران بعد الإعدادية 2023 وشروط القبول ومصاريف الدراسة بها، من الموضوعات التى ارتفعت معدلات البحث عنها عبر محرك البحث الأشهر عالميصا “جوجل”.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر..

معلومات عن مدرسة الطيران بعد الإعدادية

تتيح للتلاميذ الملتحقين بها الالتحاق بالكليات التالية: 

ـ الالتحاق بالكلية الحربية.

ـ الالتحاق بالكلية الجوية العسكرية.

ـ الالتحاق بالكلية الفنية العسكرية.

ـ الالتحاق بالكلية البحرية.

تعرف على تنسيق مدرسة الطيران 2023

تصل قيمة المصاريف إلى ما يقرب من 1000 جنيه ولا تقل عن 350 جنيه، وتختلف من عام لآخر وتقبل من مجموع يبدأ من 170 درجة للشهادة الإعدادية للمدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وتقبل من 300 درجة بالنسبة لطلاب الإعدادية الأزهرية .

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مايميز مدرسة الطيران عن غيرها من المدارس الثانوى بعد الشهادة الإعدادية :

هناك عدد من المميزات يحصل عليها تلاميذ مدرسة الطيران ومنها :

ـ الحصول على  زي مدرسي مخصص للطلاب، إضافة إلى توفير سكن داخلي طوال فترة الدراسة.

ـ الحصول على وجبة غذائية بالمجان طيلة فترة الدراسة وبدل انتقال خلال فترة الإجازات.

ـ الحصول على تأمين وراتب شهرى. 

ـ الدراسة تكون تحت إشراف ضباط متخصصين. 

ـ يدرس طلاب مدرسة الطيران مواد التربية العسكرية بالإضافة إلى منهج الثانوية العامة.

ـ حصول خريجى المدرسة على الشهادة العسكرية وهى شهادة معتمدة من القوات المسلحة.  

 

شروط الالتحاق بمدرسة الطيران

كى تلتحق بمدرسة الطيران هناك مجموعة شروط لابد من توافرها..

ـ لا يزيد عمر الطالب عن  17 عام ولا يقل عن 14 عام.

ـ تقبل التلاميذ الذكور فقط.

ـ أن يتمتع الطالب بالجنسية المصرية ويكون لأبوين مصريين.

ـ ضرورة حصول الطالب على المجموع الذى حدده  تنسيق القبول بالمدرسة 

ـ لا يقل طول التلميذ عن 165 سم.

ـ موافقة ولي أمر الطالب على الالتحاق.

ـ اجتياز الكشف الطبي والاختبارات.

أماكن مدارس الطيران الثانوية

توجد مدرسة الطيران الثانوية في عدد من الأماكن، وهذه الأماكن هي:مدينة نصر وفى حى ألماظة ومساكن الشروق وفى مدينة حلوان بمنطقة ورش الطائرات.

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