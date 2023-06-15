الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

6 لاعبين يغادرون معسكر منتخب مصر قبل ودية جنوب السودان

لاعبو منتخب مصر
لاعبو منتخب مصر

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا إراحة 6 لاعبين وإعفائهم من ودية المنتخب أمام جنوب السودان المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة وبالتالي مغادرتهم معسكر الفريق المقام حاليا بالقاهرة.

واللاعبون هم: محمد صلاح، محمد الشناوي، عمر مرموش، مصطفى محمد، حمدي فتحي، ومحمد عبد المنعم.

كانت بعثة منتخب مصر قد وصلت إلى مطار القاهرة منذ ساعات قليلة، قادمة من مراكش بالمغرب بعد خوض مباراة غينيا في الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا كوت ديفوار 2023.

وفاز منتخب مصر على غينيا بهدفين مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة متصدرا المجموعة الرابعة بالتصفيات  ويتأهل رسميا لأمم أفريقيا.

معسكر منتخب مصر 6 لاعبين منتخب مصر محمد صلاح اللاعب مصطفى محمد

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