الخميس 15 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عماد النجار يوضح أهمية المشروعات التي افتتحها الرئيس السيسي اليوم

افتتاح الرئيس السيسي
افتتاح الرئيس السيسي لمحطة تحيا مصر

أوضح اللواء عماد النجار، رئيس قطاع الخدمات البحرية بهيئة ميناء الأسكندرية، أهمية المشروعات التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلاً: "في البداية أحب أن أهنئ الشعب المصري والرئيس عبدالفتاح السيسي على افتتاح محطة تحيا مصر والتطوير غير المسبوق بهيئة ميناء الأسكندرية". 

وأضاف اللواء عماد النجار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت عبر فضائية dmc، أن هيئة ميناء الأسكندرية تشهد تطور رائع وغير مسبوق، وذلك بفضل توجيهات وزير النقل، لافتاً إلى أن ميناء الإسكندرية الآن تنافس جميع وأكبر وأحدث الموانيء العالمية بالكامل، بل تكاد تكون في طاقم الموانيء العالمية.

وأوضح أننا حاليًا نمتلك أكبر أسطول بحري خدمي على مستوى الموانيء المصرية بالكامل، لافتاً إلى أن الأسطول البحري في ميناء الأسكندرية يتخطى الـ 71 سفينة، وكل اللانشات والأسطول البحري المتواجد في هيئة ميناء الإسكندرية تم استحداثه ليخدم متطلبات المحطة متعددة الأغراض، حتى نستطيع مواكبة السفن العملاقة التي من المفترض أن تتدفق خلال الفترة القادمة على المحطة.

الأكثر قراءة

فَعَّال| رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للتقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2023-2024

خفض الدين وتحقيق فائض.. مكاسب الإصلاح الاقتصادى على مدار 9 سنوات

تنسيق الثانوية العامة 2024 القاهرة والأوراق المطلوبة للتقديم

رابط البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023-2024

إعادة تصور مستقبل المرأة المصرية فى قطاعات البيئة الخضراء.. ورشة للتعاون الدولى

الكشف الطبي مجاناً علي 320 حالة بقرية سيدي حنيش بمرسى مطروح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

5 يونيو «2-3»

وائل لطفي

حدث فى برج العرب

ماجد حبته

تحيا مصر وتجارة الترانزيت

أحمد الصغير

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (2)

بيريهان الفحام

لسنا ملائكة ولا تجعلونا أبناء إبليس

مدحت بشاى

الإعلام العلمى فى زمن الذكاء الاصطناعى

عبد الرحيم طايع

المشهد الأدبى والجوائز

محاسن السنوسي

ليبيا الغائبة عن أحضان العرب

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل تجريف أراضى الفلسطينيين جنوب قلقيلية

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى