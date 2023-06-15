عماد النجار يوضح أهمية المشروعات التي افتتحها الرئيس السيسي اليوم

أوضح اللواء عماد النجار، رئيس قطاع الخدمات البحرية بهيئة ميناء الأسكندرية، أهمية المشروعات التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلاً: "في البداية أحب أن أهنئ الشعب المصري والرئيس عبدالفتاح السيسي على افتتاح محطة تحيا مصر والتطوير غير المسبوق بهيئة ميناء الأسكندرية".

وأضاف اللواء عماد النجار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت عبر فضائية dmc، أن هيئة ميناء الأسكندرية تشهد تطور رائع وغير مسبوق، وذلك بفضل توجيهات وزير النقل، لافتاً إلى أن ميناء الإسكندرية الآن تنافس جميع وأكبر وأحدث الموانيء العالمية بالكامل، بل تكاد تكون في طاقم الموانيء العالمية.

وأوضح أننا حاليًا نمتلك أكبر أسطول بحري خدمي على مستوى الموانيء المصرية بالكامل، لافتاً إلى أن الأسطول البحري في ميناء الأسكندرية يتخطى الـ 71 سفينة، وكل اللانشات والأسطول البحري المتواجد في هيئة ميناء الإسكندرية تم استحداثه ليخدم متطلبات المحطة متعددة الأغراض، حتى نستطيع مواكبة السفن العملاقة التي من المفترض أن تتدفق خلال الفترة القادمة على المحطة.