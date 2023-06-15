الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تنسيق دبلوم التجارة بعد الإعدادية 2023/2024.. محافظات الجيزة - سوهاج - الشرقية

امتحانات دبلوم تجارة
امتحانات دبلوم تجارة

تنسيق دبلوم التجارة بعد الشهادة الإعدادية 2023/2024.. من الموضوعات التى ارتفعت معدلات البحث عنها عبر محرك البحث “جوجل”.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر..

انتهت  جميع الإدارات التعليمية على مستوى  جميع محافظات الجمهورية من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية لهذا العام 2023، وبدأت عمليات رصد المجاميع لتحديد التنسيق الخاص بالمدارس المختلفة بعد الشهادة الإعدادية لجميع  المحافظات حيث أن لكل إدارة تنسيق مختلف.

تنسيق دخول دبلوم تجارة بعد الاعدادية 2023-2024 نظام ثلاث وخمس سنوات بمحافظة الجيزة 

عدد قليل من المحافظات هى التى حددت التنسيق الخاص بالمدارس الثانوية التجارية ومن بينها محافظة الجيزة وجاء التنسيق كالتالى :

تنسيق دبلوم تجارة بعد الإعدادية 2023محافظة الجيزة 

يبدأ من 200 درجة:

مدرسة إمبابة للثانوي التجاري تقبل من مجموع 190 درجة.

مدرسة الجيزة الثانوية التجارية تقبل مجموع 190 درجة.

مدرسة الزهراء الثانوية التجارية تقبل من 190 درجة.

مدرسة الثانوية التجارية بالعمرانية تقبل الطلبة الحاصلين على 190 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2024 القاهرة والأوراق المطلوبة للتقديم

مدرسة منشأة القناطر الثانوية التجارية تقبل من 180 درجة.

مدرسة الأهرام التجارية الثانوية تقبل من 190 درجة.

مدرسة العياط التجارية المشتركة تقبل من مجموع 180 درجة.

مدرسة الحوامدية التجارية المشتركة تقبل من مجموع 180 درجة.

مدرسة فاطمة الزهراء التجارية بكرداسة تقبل من مجموع 180 درجة.

مدرسة الثانوية التجارية بجنوب الجيزة تقبل من 180 درجة.

مدرسة الصف المتقدمة تقبل من مجموع 180 درجة.

مدرسة الواحات البحرية الثانوية التجارية تقبل من 140 درجة.

مدارس تعليم خاص تجاري و فندقي 140 درجة

مدارس الخدمات التجاري 160 درجة.

دبلوم تجارة ثلاث وخمس سنوات

تنسيق دبلوم تجارة 2024 محافظة سوهاج

اعتمد محافظ سوهاج الحد الأدنى للقبول فى الدبلومات التجارية للعام  الدراسى “2023- 2024” الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2023 كالتالى:

ثانوي تجاري بنين: 190 درجة.

ثانوي تجاري بنات: 160 درجة.

تنسيق دبلوم تجارة 2023 عن محافظة الشرقية

وجاء تنسيق دبلوم تجارة 2023 محافظة الشرقية على حسب نظام 3 سنوات، للبنين والبنات، بمجموع كلى 210 درجة الدبلوم العام، و140 درجة الدبلوم الخدمات.

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