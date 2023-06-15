رسميًا.. نابولي يعلن التعاقد مع جيوفاني سيميوني حتى 2026

أعلن نادي نابولي الإيطالي التعاقد مع الأرجنتيني جيوفاني سيميوني، لمدة 3 سنوات مقبلة، قادمًا من فريق هيلاس فيرونا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ولعب سيميوني الموسم الماضي ضمن صفوف نابولي على سبيل الإعارة من نادي هيلاس فيرونا، وشارك في 33 مباراة وسجل 9 أهداف وصنع 1 لزملائه.

ونشر النادي بيانًا عبر موقعه الرسمي أعلن من خلاله التعاقد مع اللاعب لمدة 3 سنوات مقبلة، مع إمكانية تمديد العقد لعام إضافي في نهاية العقد.

وبدأ جيوفاني سيميوني مسيرته ضمن صفوف ناشئي نادي ريفر بليت الأرجنتيني قبل التصعيد للفريق الأول في صيف 2013، ثم انتقل لنادي بانفيلد على سبيل الإعارة في صيف 2015 ثم عاد للنادي قبل أن ينتقل لنادي جنوى الإيطالي في 2016 ولعب موسمًا مع الفريق قبل الانتقال لنادي فيورنتينا، وخاض موسمين مع الفريق ثم أعير لنادي كالياري لمدة موسم، ثم انتقل بشكل نهائي في 2020.

ولعب جيوفاني موسمًا مع كالياري ثم انتقل لنادي هيلاس فيرونا الإيطالي على سبيل الإعارة لمدة موسم وانتقل بشكل نهائي لفيرونا في نهاية الإعارة بصيف 2022، ثم انتقل معارًا لنادي نابولي مطلع الموسم الماضي.