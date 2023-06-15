الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"البورصة" تعلن سعر وموعد شراء الأصباغ الإماراتية للأسهم المتبقية من باكين

البورصة
البورصة

أعلنت البورصة المصرية، ضوابط تنفيذ قيام شركة الأصباغ الوطنية المحدودة، بشراء أسهم مساهمي شركة البويات والصناعات الكيماوية - باكين اللذين لم يستجيبوا للعرض السابق المتضمن شراء 24 مليون سهم بنسبة 100% من أسهم رأس مال باكين والذي تم تنفيذه بتاريخ 10 مايو الماضي.

وقالت البورصة، في بيان صادر اليوم الخميس، إن سعر الشراء في العرض يبلغ 39.80 جنيه للسهم، وسيتم تسجيل الأوامر خلال 30 يومًا تبدأ من جلسة تداول 18 يونيو الجاري وحتى نهاية جلسة تداول 17 يوليو المقبل.

وكانت شركة الأصباغ الوطنية المحدودة نفذت في مايو الماضي، شراء نحو 19,358 مليون سهم بنسبة 80.66% من الأسهم بسعر 39.80 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 770.456 مليون جنيه.

يشار إلى أن البويات والصناعات الكيماوية - باكين،  سجلت صافي ربح بلغ 25.99 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس 2023، مقابل خسائر بقيمة 856.16 ألف جنيه مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 733.89 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 663.29 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، تحولت الشركة المستقلة إلى الربحية خلال التسعة أشهر لتحقق 5.14 مليون جنيه، مقابل خسائر بقيمة 1.14 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

افقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير افصاح شركة الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون، بِشأن زيادة رأس المال.

وأوضحت الرقابة المالية في بيان اليوم الخميس، أن تقرير الافتصاح يتضمن زيادة رأس المال المصدر للشركة من 485 مليون جنيه إلى 582 مليون جنيه بزيادة قدرها 97 مليون جنيه موزعة على 24.25 مليون سهم بقيمة اسمية للسهم 4 جنيه.

وأوضحت أن الزيادة ستمول من احتياطي ناتج عن التقسيم والظاهر بالقوائم المالية المنتهية في 2022 وذلك بواقع سهم مجاني لكل 5 أسهم أصلية مع جبر الكسور لصالح صغار المستثمرين.

يشار إلى أن الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير - أيكون، حققت صافي ربح بلغ 145.41 مليون جنيه خلال 2022، مقابل صافي ربح بلغ 131.11 مليون جنيه خلال 2021.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 2.3 مليار جنيه، مقارنةً بـــ2.09 مليار خلال 2021.

وعلى صعيد القوائم المستقلة، تراجعت أرباح الشركة خلال العام الماضي إلى 4.72 مليون جنيه، مقابل 79.66 مليون جنيه صافي ربح في 2021.

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