الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مزاج المصيفين.. ضبط أخطر تاجر حشيش بالإسماعيلية

حبس
حبس

تمكنت وحدة مباحث مركز فايد بالإسماعيلية من ضبط تاجر حشيش بحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.

كانت قد وردت معلومات إلى النقيب أحمد حمدي، معاون مباحث مركز فايد، تفيد بقيام أحد الأشخاص بترويج مخدر الحشيش بدائرة مركز فايد على نشاط واسع.

وبتكثيف التحريات تم رصد المتهم ورصد تعاملاته مع بعض عملائه ممن يترددون على أحد الأماكن التي يتخذها مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي في محافظة الإسماعيلية وتمكنت حملة مكبرة من استهداف المتهم والقبض عليه.

وعثرت الأجهزة الأمنية مع المتهم على كرتونة بها 150 طربة من مخدر الحشيش، وهاتف محمول ومبلغ مالي، وتحفظت على المضبوطات وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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