غيابيا.. المؤبد لمقاول لحيازته مواد مخدرة في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهم "م.ع.ع" بالسجن المؤبد غيابيًا، وتغريمه مبلغًا ماليًا قدرة مائة ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوطه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 726 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة محرم بك عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة محرم بك، يفيد بحيازة المتهم لمواد مخدرة بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة محرم بك، بقيام المتهم "م.ع.ع" مقاول بالإتجار في المواد المخدرة، فانتقلت قوة أمنية إلى مكان تواجده وأبصرته حال حضور أحد الأشخاص إليه ودار بينهما حديث وأخرج على إثره كيس بلاستيكي، وأخرج منه أقراص مخدرة وسلمها له مقابل مبلغ مالي، فتم ضبطه ولاذ العميل بالفرار، وبفض الكيس تبين احتواؤه على 4 أقراص لمادة الترامادول المخدر و18 قرصا لمادة باركينول المخدر، وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.