برلمانية: هناك أهمية خاصة لقانون حرية تداول المعلومات

كشفت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب، عن آخر تفاصيل مناقشات المحور السياسي بعد مرور 3 أسابيع من الحوار الوطني.

وقالت، خلال لقاء بفضائية "إكسترا لايف"، مساء اليوم الخميس، إن أهم المناقشات التي دارت اليوم، كان حول قانون حرية تداول المعلومات، موضحة أن الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، تبنت الاهتمام بملف حقوق الإنسان بشكل كبير من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتميز بأنها طويلة الأمد.

وأضافت أنه من المنطلق الخاص بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كانت من البداية هو حق الإنسان في المعرفة، مشيرة إلى أن ذلك له أثار كبيرة على المجتمع المصري، وله أهمية اقتصادية وعلمية أيضًا على حياة المصريين.

وأشارت إلى أن هناك أهمية خاصة لهذا الملف في الوعي بالأمن القومي، بعد سرعة انتشار الأكاذيب والشائعات الفترة الماضية وتخبط شديد في المجتمع المصري نتيجة عدم استقرار في وحدة المعلومة.